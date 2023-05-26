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В Польше под новый закон о люстрации подпадут десятки тысяч чиновников - РИА Новости, 26.05.2023
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20:20 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/lyustratsiya-1874459054.html
В Польше под новый закон о люстрации подпадут десятки тысяч чиновников
В Польше под новый закон о люстрации подпадут десятки тысяч чиновников - РИА Новости, 26.05.2023
В Польше под новый закон о люстрации подпадут десятки тысяч чиновников
Сейм Польши принял закон о люстрации, который коснется десятков тысяч чиновников. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:20
2023-05-26T20:20
польша
в мире
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Сейм Польши принял закон о люстрации, который коснется десятков тысяч чиновников. В соответствии с новым законом, всем сотрудникам государственных учреждений, родившимся до 1 августа 1972 года, следует подать декларации на предмет сотрудничества с органами безопасности Польской народной республики. За голосовали 236, против 218 депутатов. Подать декларации чиновники должны в течение 30 дней с момента вступления закона в силу. Если их признают сотрудничавшими с органами безопасности ПНР, то их трудовые отношения прекращаются через 15 дней после подачи декларации. Они также не смогут больше трудоустроиться в государственных учреждениях. То же самое произойдет с чиновниками, которые не подадут декларации. Декларации же тех, кто отрицает свое сотрудничество с органами безопасности ПНР, должны быть проверены Институтом национальной памяти в течение пяти месяцев. Заявление о сотрудничестве в актах Института также будет означать потерю работы и невозможность трудоустройства в государственных учреждениях. Таким образом, новый люстрационный закон коснется всех чиновников старше 51 года. По данным правительства республики, таковых в настоящее время насчитывается около 40 тысяч. Данный закон тяжело проходил через польский парламент. Изначально, после принятия сеймом он был отклонен сенатом. Документ вернулся в сейм, который преодолел сенатское вето.
https://ria.ru/20230307/polsha-1856344596.html
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польша, в мире
Польша, В мире
В Польше под новый закон о люстрации подпадут десятки тысяч чиновников

Сейм Польши принял закон о люстрации, который коснется десятков тысяч чиновников

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Сейм Польши принял закон о люстрации, который коснется десятков тысяч чиновников.
В соответствии с новым законом, всем сотрудникам государственных учреждений, родившимся до 1 августа 1972 года, следует подать декларации на предмет сотрудничества с органами безопасности Польской народной республики.
За голосовали 236, против 218 депутатов.
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Подать декларации чиновники должны в течение 30 дней с момента вступления закона в силу. Если их признают сотрудничавшими с органами безопасности ПНР, то их трудовые отношения прекращаются через 15 дней после подачи декларации. Они также не смогут больше трудоустроиться в государственных учреждениях. То же самое произойдет с чиновниками, которые не подадут декларации. Декларации же тех, кто отрицает свое сотрудничество с органами безопасности ПНР, должны быть проверены Институтом национальной памяти в течение пяти месяцев.
Заявление о сотрудничестве в актах Института также будет означать потерю работы и невозможность трудоустройства в государственных учреждениях.
Таким образом, новый люстрационный закон коснется всех чиновников старше 51 года. По данным правительства республики, таковых в настоящее время насчитывается около 40 тысяч.
Данный закон тяжело проходил через польский парламент. Изначально, после принятия сеймом он был отклонен сенатом. Документ вернулся в сейм, который преодолел сенатское вето.
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