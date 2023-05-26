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Премьер-министр Кубы посетит Россию - РИА Новости, 26.05.2023
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17:26 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/kuba-1874424091.html
Премьер-министр Кубы посетит Россию
Премьер-министр Кубы посетит Россию - РИА Новости, 26.05.2023
Премьер-министр Кубы посетит Россию
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус совершит в июне визит в Россию, в ходе которого обсудит взаимодействие с Россией по разным направлениям, заявил посол... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:26
2023-05-26T17:26
россия
куба
виктор коронелли
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус совершит в июне визит в Россию, в ходе которого обсудит взаимодействие с Россией по разным направлениям, заявил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли."Я думаю, что проблематика нашего с Кубой взаимодействия на самых различных треках, безусловно, будет фигурировать и в ходе переговоров во время предстоящего в июне визита в Россию премьер-министра Кубы", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230420/kuba-1866756126.html
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россия, куба, виктор коронелли
Россия, Куба, Виктор Коронелли
Премьер-министр Кубы посетит Россию

Посол в Гаване Коронелли сообщил, что премьер Кубы Марреро Крус посетит Россию в июне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус совершит в июне визит в Россию, в ходе которого обсудит взаимодействие с Россией по разным направлениям, заявил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.
"Я думаю, что проблематика нашего с Кубой взаимодействия на самых различных треках, безусловно, будет фигурировать и в ходе переговоров во время предстоящего в июне визита в Россию премьер-министра Кубы", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Центр Гаваны - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
МИД Кубы после встречи с Лавровым подтвердил превосходные отношения стран
20 апреля, 21:41
 
РоссияКубаВиктор Коронелли
 
 
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