https://ria.ru/20230526/krasnodar-1874285983.html
В пятиэтажке рядом с местом ЧП в Краснодаре выбило около 20 окон
В пятиэтажке рядом с местом ЧП в Краснодаре выбило около 20 окон - РИА Новости, 26.05.2023
В пятиэтажке рядом с местом ЧП в Краснодаре выбило около 20 окон
В Краснодаре, в пятиэтажке около места взрыва, выбило около двух десятков окон, сообщил мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:33
2023-05-26T11:33
2023-05-26T12:01
происшествия
краснодар
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 26 мая — РИА Новости. В Краснодаре, в пятиэтажке около места взрыва, выбило около двух десятков окон, сообщил мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о доме по адресу Гаражная улица, 77/1. "Спецслужбы продолжают работу на улице Гаражной. Мы находимся в контакте с жителями пострадавших домов. После следственных мероприятий зайдем внутрь и оценим весь ущерб. Окажем любую необходимую помощь. С улицы можно посчитать пока только окна, их около двух десятков. Заменим в кратчайшие сроки", — написал мэр. Наумов добавил, что кровля дома не пострадала.Также повреждения получило офисное здание. Утром в пятницу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о взрыве на улице Морская, около здания 54/2, расположенного в центре столицы региона. Пострадавших нет.Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, причины ЧП выясняются. В Telegram-канале Муниципального Центра Управления (МЦУ) Краснодара опровергли слухи об эвакуации жителей с улицы Морская.
https://ria.ru/20230524/vzryv-1873932872.html
https://ria.ru/20230526/krasnodar-1874247641.html
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РИА Новости
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происшествия, краснодар, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодар, Вениамин Кондратьев
В пятиэтажке рядом с местом ЧП в Краснодаре выбило около 20 окон
В пятиэтажке рядом с местом ЧП на Морской улице в Краснодаре выбило около 20 стекол
КРАСНОДАР, 26 мая — РИА Новости.
В Краснодаре, в пятиэтажке около места взрыва, выбило около двух десятков окон, сообщил
мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идет о доме по адресу Гаражная улица, 77/1.
«
"Спецслужбы продолжают работу на улице Гаражной. Мы находимся в контакте с жителями пострадавших домов. После следственных мероприятий зайдем внутрь и оценим весь ущерб. Окажем любую необходимую помощь. С улицы можно посчитать пока только окна, их около двух десятков. Заменим в кратчайшие сроки", — написал мэр.
Наумов добавил, что кровля дома не пострадала.
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Также повреждения получило офисное здание.
Утром в пятницу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о взрыве на улице Морская, около здания 54/2, расположенного в центре столицы региона. Пострадавших нет.
Губернатор края Вениамин Кондратьев
отметил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, причины ЧП выясняются.
В Telegram-канале Муниципального Центра Управления (МЦУ) Краснодара опровергли слухи об эвакуации жителей с улицы Морская.
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