https://ria.ru/20230526/krasnodar-1874285983.html

В пятиэтажке рядом с местом ЧП в Краснодаре выбило около 20 окон

В пятиэтажке рядом с местом ЧП в Краснодаре выбило около 20 окон - РИА Новости, 26.05.2023

В пятиэтажке рядом с местом ЧП в Краснодаре выбило около 20 окон

В Краснодаре, в пятиэтажке около места взрыва, выбило около двух десятков окон, сообщил мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:33

2023-05-26T11:33

2023-05-26T12:01

происшествия

краснодар

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 26 мая — РИА Новости. В Краснодаре, в пятиэтажке около места взрыва, выбило около двух десятков окон, сообщил мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о доме по адресу Гаражная улица, 77/1. "Спецслужбы продолжают работу на улице Гаражной. Мы находимся в контакте с жителями пострадавших домов. После следственных мероприятий зайдем внутрь и оценим весь ущерб. Окажем любую необходимую помощь. С улицы можно посчитать пока только окна, их около двух десятков. Заменим в кратчайшие сроки", — написал мэр. Наумов добавил, что кровля дома не пострадала.Также повреждения получило офисное здание. Утром в пятницу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о взрыве на улице Морская, около здания 54/2, расположенного в центре столицы региона. Пострадавших нет.Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, причины ЧП выясняются. В Telegram-канале Муниципального Центра Управления (МЦУ) Краснодара опровергли слухи об эвакуации жителей с улицы Морская.

https://ria.ru/20230524/vzryv-1873932872.html

https://ria.ru/20230526/krasnodar-1874247641.html

краснодар

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Варвара Скокшина

происшествия, краснодар, вениамин кондратьев