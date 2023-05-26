https://ria.ru/20230526/krasnodar-1874247641.html
Власти опровергли информацию о падении обломков на машину в Краснодаре
Власти опровергли информацию о падении обломков на машину в Краснодаре - РИА Новости, 26.05.2023
Власти опровергли информацию о падении обломков на машину в Краснодаре
Оперативный штаб Краснодарского края назвал ложными сообщения о падении неизвестных обломков на машину в Краснодаре. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:18
2023-05-26T08:18
2023-05-26T08:18
происшествия
краснодар
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал ложными сообщения о падении неизвестных обломков на машину в Краснодаре. По данным ведомства, в социальных сетях появились сообщения о якобы падении неизвестных обломков в микрорайоне Краснодара по улице Героя Яцкова. "Это ложная информация. На видео, которое сняли в этом микрорайоне несколько минут назад, видно, что это не так. На самом деле эта машина после ДТП - стоит на проезжей части уже некоторое время. На кадрах видно, что дверь зафиксировали веревкой после дорожной аварии", - говорится в сообщении. В Муниципальном Центре Управления (МЦУ) Краснодара добавили, что рядом стоящие дома также все целы. Утром в пятницу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о "хлопке" на улице Морская в районе здания 54/2 в центре Краснодара. Отмечалось, что повреждены кровля здания и окна, пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте происшествия в Краснодаре работают правоохранительные органы, причины произошедшего выясняются, жертв и пострадавших нет. Также глава региона обратился ко всем жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам. Власти также назвали фейковой информацию об эвакуации людей в центре краевой столицы на улице Морской.
https://ria.ru/20230526/krasnodar-1874245964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Власти опровергли информацию о падении обломков на машину в Краснодаре
Оперштаб опроверг информацию о падении неизвестных обломков на машину в Краснодаре