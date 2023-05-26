https://ria.ru/20230526/krasnodar-1874247641.html

Власти опровергли информацию о падении обломков на машину в Краснодаре

Власти опровергли информацию о падении обломков на машину в Краснодаре - РИА Новости, 26.05.2023

Власти опровергли информацию о падении обломков на машину в Краснодаре

Оперативный штаб Краснодарского края назвал ложными сообщения о падении неизвестных обломков на машину в Краснодаре. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:18

2023-05-26T08:18

2023-05-26T08:18

происшествия

краснодар

краснодарский край

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал ложными сообщения о падении неизвестных обломков на машину в Краснодаре. По данным ведомства, в социальных сетях появились сообщения о якобы падении неизвестных обломков в микрорайоне Краснодара по улице Героя Яцкова. "Это ложная информация. На видео, которое сняли в этом микрорайоне несколько минут назад, видно, что это не так. На самом деле эта машина после ДТП - стоит на проезжей части уже некоторое время. На кадрах видно, что дверь зафиксировали веревкой после дорожной аварии", - говорится в сообщении. В Муниципальном Центре Управления (МЦУ) Краснодара добавили, что рядом стоящие дома также все целы. Утром в пятницу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о "хлопке" на улице Морская в районе здания 54/2 в центре Краснодара. Отмечалось, что повреждены кровля здания и окна, пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте происшествия в Краснодаре работают правоохранительные органы, причины произошедшего выясняются, жертв и пострадавших нет. Также глава региона обратился ко всем жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам. Власти также назвали фейковой информацию об эвакуации людей в центре краевой столицы на улице Морской.

https://ria.ru/20230526/krasnodar-1874245964.html

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев