https://ria.ru/20230526/kosovo-1874467190.html
Блинкен прокомментировал эскалацию напряженности между Косово и Сербией
Блинкен прокомментировал эскалацию напряженности между Косово и Сербией - РИА Новости, 26.05.2023
Блинкен прокомментировал эскалацию напряженности между Косово и Сербией
Действия Косово по захвату муниципальных зданий спровоцировали эскалацию напряженность с Сербией, подорвав усилия по нормализации их отношений, заявил в пятницу РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T21:23
2023-05-26T21:23
2023-05-26T21:23
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Действия Косово по захвату муниципальных зданий спровоцировали эскалацию напряженность с Сербией, подорвав усилия по нормализации их отношений, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. "США решительно осуждают действия правительства Косово по силовому захвату муниципальных зданий на севере региона, что было предпринято вопреки рекомендациям США и европейских партнеров Косово. Эти шаги привели к резкой и излишней эскалации напряженности, подорвав наши усилия по нормализации отношений между Косово и Сербией, и будут иметь последствия для наших двухсторонних отношений с Косово", - заявил Блинкен, чье заявление распространил госдепартамент. Глава американской дипломатии призвал премьера Альбина Курти "изменить курс и воздержаться от любых дальнейших действий, которые могут привести к обострению напряженности и дальнейшему развитию конфликта". Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии после силовой акции косовоалбанской полиции. Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230519/vuchich-1873034755.html
https://ria.ru/20230419/kosovo-1866452055.html
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в мире, косово, сербия, сша, энтони блинкен, нато, альбин курти, александр вучич
В мире, Косово, Сербия, США, Энтони Блинкен, НАТО, Альбин Курти, Александр Вучич
Блинкен прокомментировал эскалацию напряженности между Косово и Сербией
Блинкен осудил действия властей Косово по захвату муниципальных зданий на севере региона
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Действия Косово по захвату муниципальных зданий спровоцировали эскалацию напряженность с Сербией, подорвав усилия по нормализации их отношений, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"США решительно осуждают действия правительства Косово по силовому захвату муниципальных зданий на севере региона, что было предпринято вопреки рекомендациям США и европейских партнеров Косово. Эти шаги привели к резкой и излишней эскалации напряженности, подорвав наши усилия по нормализации отношений между Косово и Сербией, и будут иметь последствия для наших двухсторонних отношений с Косово", - заявил Блинкен, чье заявление распространил госдепартамент.
Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию по вопросу Косово
Глава американской дипломатии призвал премьера Альбина Курти
"изменить курс и воздержаться от любых дальнейших действий, которые могут привести к обострению напряженности и дальнейшему развитию конфликта".
Президент Сербии Александр Вучич
в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины
. Глава государства также потребовал от НАТО
"срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии после силовой акции косовоалбанской полиции.
Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
США признают итоги выборов на севере Косово, несмотря на бойкот сербов