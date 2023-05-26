https://ria.ru/20230526/kosovo-1874372924.html

Полиция Косово применила силу против протестующих на севере края

Полиция Косово применила силу против протестующих на севере края - РИА Новости, 26.05.2023

Полиция Косово применила силу против протестующих на севере края

Полиция самопровозглашенной республики Косово применила слезоточивый газ против сербов, которые собрались на акции протеста перед зданиями муниципалитетов на... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:24

2023-05-26T15:24

2023-05-26T16:40

косово

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приштина

косовска-митровица

александр вучич

нато

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БЕЛГРАД, 26 мая - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово применила слезоточивый газ против сербов, которые собрались на акции протеста перед зданиями муниципалитетов на севере края, передает портал издания Kosovo online.Бойцы косовской полиции в пятницу блокировали муниципалитеты Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края. Местные сербы собрались перед зданиями, чтобы не допустить туда косовалбанских силовиков и чиновников. Начались столкновения."Сотрудники косовской полиции вошли в здание муниципалитета Звечан, при это наряду со слезоточивым газом применили свето-шумовые гранаты, была слышна и стрельба. В Лепосавиче пропала телефонная связь", - передает портал.В северной Косовска-Митровице звучат сирены воздушной тревоги.По данным издания "Вечере новости", президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состоянии максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэрами албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, которые бойкотировали местные сербы. Отмечается, что "глава государства также потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230521/ucheniya-1873272345.html

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