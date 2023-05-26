https://ria.ru/20230526/kosovo-1874367400.html
Вучич призвал НАТО остановить насилие над сербами в Косово
Вучич призвал НАТО остановить насилие над сербами в Косово - РИА Новости, 26.05.2023
Вучич призвал НАТО остановить насилие над сербами в Косово
Президент Сербии Александр Вучич потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами, передает портал издания "Вечере новости". РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:09
2023-05-26T15:09
2023-05-26T15:39
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БЕЛГРАД, 26 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами, передает портал издания "Вечере новости"."Президент Сербии и верховный главнокомандующий наших вооруженных сил Александр Вучич потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии", — сообщается в публикации.Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэрами албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, которые бойкотировали местные сербы.
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в мире, косово, нато, александр вучич, сербия
В мире, Косово, НАТО, Александр Вучич, Сербия
Вучич призвал НАТО остановить насилие над сербами в Косово
Вучич потребовал от НАТО остановить насилие над сербами в Косово и Метохии