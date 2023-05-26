Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею добровольного клеймения ювелирных изделий при экспорте - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 26.05.2023 (обновлено: 21:34 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/kleymenie-1874444521.html
Путин поддержал идею добровольного клеймения ювелирных изделий при экспорте
Путин поддержал идею добровольного клеймения ювелирных изделий при экспорте - РИА Новости, 26.05.2023
Путин поддержал идею добровольного клеймения ювелирных изделий при экспорте
Президент РФ Владимир Путин поддержал маркировку ювелирных изделий и переход на добровольный порядок клеймения тех из них, которые отправляются на экспорт. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:56
2023-05-26T21:34
экономика
владимир путин
деловая россия
россия
федеральная пробирная палата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791698968_95:0:1517:800_1920x0_80_0_0_8266fdfb277839480f222ff66d68be2f.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал маркировку ювелирных изделий и переход на добровольный порядок клеймения тех из них, которые отправляются на экспорт.С таким предложением к главе государства обратились члены Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Что касается клеймения - есть такой способ подтверждения изделия, как маркировка", - сказал Путин.Также глава государства согласился с необходимостью ввести договорной порядок клеймения ювелирных изделий, которые направляются на другие рынки. В частности, речь шла о том, чтобы снять ограничения для небольших компаний при продаже ювелирных изделий, содержание серебра в которых составляет 15-20%."Порядок соответствующий надо наводить, согласен, но я бы снял бы ограничения, которые здесь введены. И прошу коллег подумать над этим", - сказал Путин."Мы поддерживаем в отношении экспорта инициативу с тем, чтобы перейти к договорному порядку клеймения изделий, которые направляются на другие рынки... Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу - добровольный порядок клеймения, тем более что он осуществляется с маркировкой, которая гарантирует точный учет каждого изделия, и это все здесь абсолютно заслуживает поддержки", - прокомментировал руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев.
https://ria.ru/20221223/izdeliya-1840792683.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791698968_273:0:1340:800_1920x0_80_0_0_83bb9980d0b0b31f99fd7116fca8918b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, деловая россия, россия, федеральная пробирная палата
Экономика, Владимир Путин, Деловая Россия, Россия, Федеральная пробирная палата
Путин поддержал идею добровольного клеймения ювелирных изделий при экспорте

Путин поддержал переход на добровольное клеймение экспортируемых ювелирных изделий

© Фото : официальный сайт Мэра МосквыЮвелирные изделия
Ювелирные изделия - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
Ювелирные изделия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал маркировку ювелирных изделий и переход на добровольный порядок клеймения тех из них, которые отправляются на экспорт.
С таким предложением к главе государства обратились члены Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
«
"Что касается клеймения - есть такой способ подтверждения изделия, как маркировка", - сказал Путин.
Также глава государства согласился с необходимостью ввести договорной порядок клеймения ювелирных изделий, которые направляются на другие рынки. В частности, речь шла о том, чтобы снять ограничения для небольших компаний при продаже ювелирных изделий, содержание серебра в которых составляет 15-20%.
"Порядок соответствующий надо наводить, согласен, но я бы снял бы ограничения, которые здесь введены. И прошу коллег подумать над этим", - сказал Путин.
"Мы поддерживаем в отношении экспорта инициативу с тем, чтобы перейти к договорному порядку клеймения изделий, которые направляются на другие рынки... Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу - добровольный порядок клеймения, тем более что он осуществляется с маркировкой, которая гарантирует точный учет каждого изделия, и это все здесь абсолютно заслуживает поддержки", - прокомментировал руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев.
Бриллиант - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Совфед одобрил закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий
23 декабря 2022, 12:29
 
ЭкономикаВладимир ПутинДеловая РоссияРоссияФедеральная пробирная палата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала