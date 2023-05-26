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Путин поддержал идею добровольного клеймения ювелирных изделий при экспорте
Путин поддержал идею добровольного клеймения ювелирных изделий при экспорте - РИА Новости, 26.05.2023
Путин поддержал идею добровольного клеймения ювелирных изделий при экспорте
Президент РФ Владимир Путин поддержал маркировку ювелирных изделий и переход на добровольный порядок клеймения тех из них, которые отправляются на экспорт. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:56
2023-05-26T18:56
2023-05-26T21:34
экономика
владимир путин
деловая россия
россия
федеральная пробирная палата
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал маркировку ювелирных изделий и переход на добровольный порядок клеймения тех из них, которые отправляются на экспорт.С таким предложением к главе государства обратились члены Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Что касается клеймения - есть такой способ подтверждения изделия, как маркировка", - сказал Путин.Также глава государства согласился с необходимостью ввести договорной порядок клеймения ювелирных изделий, которые направляются на другие рынки. В частности, речь шла о том, чтобы снять ограничения для небольших компаний при продаже ювелирных изделий, содержание серебра в которых составляет 15-20%."Порядок соответствующий надо наводить, согласен, но я бы снял бы ограничения, которые здесь введены. И прошу коллег подумать над этим", - сказал Путин."Мы поддерживаем в отношении экспорта инициативу с тем, чтобы перейти к договорному порядку клеймения изделий, которые направляются на другие рынки... Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу - добровольный порядок клеймения, тем более что он осуществляется с маркировкой, которая гарантирует точный учет каждого изделия, и это все здесь абсолютно заслуживает поддержки", - прокомментировал руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев.
https://ria.ru/20221223/izdeliya-1840792683.html
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экономика, владимир путин, деловая россия, россия, федеральная пробирная палата
Экономика, Владимир Путин, Деловая Россия, Россия, Федеральная пробирная палата
Путин поддержал идею добровольного клеймения ювелирных изделий при экспорте
Путин поддержал переход на добровольное клеймение экспортируемых ювелирных изделий