https://ria.ru/20230526/kleymenie-1874444521.html

Путин поддержал идею добровольного клеймения ювелирных изделий при экспорте

Путин поддержал идею добровольного клеймения ювелирных изделий при экспорте - РИА Новости, 26.05.2023

Путин поддержал идею добровольного клеймения ювелирных изделий при экспорте

Президент РФ Владимир Путин поддержал маркировку ювелирных изделий и переход на добровольный порядок клеймения тех из них, которые отправляются на экспорт. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T18:56

2023-05-26T18:56

2023-05-26T21:34

экономика

владимир путин

деловая россия

россия

федеральная пробирная палата

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал маркировку ювелирных изделий и переход на добровольный порядок клеймения тех из них, которые отправляются на экспорт.С таким предложением к главе государства обратились члены Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Что касается клеймения - есть такой способ подтверждения изделия, как маркировка", - сказал Путин.Также глава государства согласился с необходимостью ввести договорной порядок клеймения ювелирных изделий, которые направляются на другие рынки. В частности, речь шла о том, чтобы снять ограничения для небольших компаний при продаже ювелирных изделий, содержание серебра в которых составляет 15-20%."Порядок соответствующий надо наводить, согласен, но я бы снял бы ограничения, которые здесь введены. И прошу коллег подумать над этим", - сказал Путин."Мы поддерживаем в отношении экспорта инициативу с тем, чтобы перейти к договорному порядку клеймения изделий, которые направляются на другие рынки... Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу - добровольный порядок клеймения, тем более что он осуществляется с маркировкой, которая гарантирует точный учет каждого изделия, и это все здесь абсолютно заслуживает поддержки", - прокомментировал руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев.

https://ria.ru/20221223/izdeliya-1840792683.html

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экономика, владимир путин, деловая россия, россия, федеральная пробирная палата