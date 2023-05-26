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В Хабаровске впервые в России имплантировали биопротез аортального клапана - РИА Новости, 26.05.2023
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06:48 26.05.2023 (обновлено: 09:54 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/kardiokhirurg-1874242431.html
В Хабаровске впервые в России имплантировали биопротез аортального клапана
В Хабаровске впервые в России имплантировали биопротез аортального клапана - РИА Новости, 26.05.2023
В Хабаровске впервые в России имплантировали биопротез аортального клапана
Кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске первыми в России имплантировали транскатетерный аортальный клапан Myval, сообщил... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T06:48
2023-05-26T09:54
россия
хабаровск
южно-сахалинск
евгений никонов
общество
хорошие новости
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ХАБАРОВСК, 26 мая — РИА Новости. Кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске первыми в России имплантировали транскатетерный аортальный клапан Myval, сообщил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов в своем телеграм-канале. &quot;Такие клапаны получили регистрацию на использование в России в феврале 2023 года&quot;, — написал он.Никонов отметил, что операция помогла спасти 83-летнюю пациентку с аортальным стенозом, которую выписали через 11 дней "со значительным улучшением самочувствия". По данным центра, пожилая пациентка из города Южно-Сахалинск поступила с жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке. При проведении УЗИ сердца у нее выявили выраженный аортальный стеноз. Транскатетерные аортальные клапаны Myval индийской компании Meril используются в мире с 2020 года. Ранее в центре для проведения подобных операций использовались только клапаны фирм Medtronic и МедИнж. Теперь в планах активно использовать и клапаны компании Myval.
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россия, хабаровск, южно-сахалинск, евгений никонов, общество
Россия, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Евгений Никонов, Общество, Хорошие новости
В Хабаровске впервые в России имплантировали биопротез аортального клапана

Хабаровские кардиохирурги первыми в России имплантировали биопротез аортального клапана

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 26 мая — РИА Новости. Кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске первыми в России имплантировали транскатетерный аортальный клапан Myval, сообщил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов в своем телеграм-канале.
«

"Такие клапаны получили регистрацию на использование в России в феврале 2023 года", — написал он.

Никонов отметил, что операция помогла спасти 83-летнюю пациентку с аортальным стенозом, которую выписали через 11 дней "со значительным улучшением самочувствия".
По данным центра, пожилая пациентка из города Южно-Сахалинск поступила с жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке. При проведении УЗИ сердца у нее выявили выраженный аортальный стеноз.
Транскатетерные аортальные клапаны Myval индийской компании Meril используются в мире с 2020 года. Ранее в центре для проведения подобных операций использовались только клапаны фирм Medtronic и МедИнж. Теперь в планах активно использовать и клапаны компании Myval.
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