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В Хабаровске впервые в России имплантировали биопротез аортального клапана
В Хабаровске впервые в России имплантировали биопротез аортального клапана - РИА Новости, 26.05.2023
В Хабаровске впервые в России имплантировали биопротез аортального клапана
Кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске первыми в России имплантировали транскатетерный аортальный клапан Myval, сообщил... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T06:48
2023-05-26T06:48
2023-05-26T09:54
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евгений никонов
общество
хорошие новости
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ХАБАРОВСК, 26 мая — РИА Новости. Кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске первыми в России имплантировали транскатетерный аортальный клапан Myval, сообщил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов в своем телеграм-канале. "Такие клапаны получили регистрацию на использование в России в феврале 2023 года", — написал он.Никонов отметил, что операция помогла спасти 83-летнюю пациентку с аортальным стенозом, которую выписали через 11 дней "со значительным улучшением самочувствия". По данным центра, пожилая пациентка из города Южно-Сахалинск поступила с жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке. При проведении УЗИ сердца у нее выявили выраженный аортальный стеноз. Транскатетерные аортальные клапаны Myval индийской компании Meril используются в мире с 2020 года. Ранее в центре для проведения подобных операций использовались только клапаны фирм Medtronic и МедИнж. Теперь в планах активно использовать и клапаны компании Myval.
https://ria.ru/20230426/zdorove-1867781520.html
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россия, хабаровск, южно-сахалинск, евгений никонов, общество
Россия, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Евгений Никонов, Общество, Хорошие новости
В Хабаровске впервые в России имплантировали биопротез аортального клапана
Хабаровские кардиохирурги первыми в России имплантировали биопротез аортального клапана