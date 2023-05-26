https://ria.ru/20230526/investkredit-1874208926.html
Ефимов: Москва выдаст льготный инвесткредит производителю мясных продуктов
Ефимов: Москва выдаст льготный инвесткредит производителю мясных продуктов - РИА Новости, 26.05.2023
Ефимов: Москва выдаст льготный инвесткредит производителю мясных продуктов
Правительство Москвы одобрило льготный инвестиционный кредит на развитие производства одному из ведущих производителей мясных продуктов, сообщил заммэра по... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:24
2023-05-26T14:24
2023-05-26T14:32
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство Москвы одобрило льготный инвестиционный кредит на развитие производства одному из ведущих производителей мясных продуктов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Льготный инвесткредит в размере более 3 миллиардов рублей был одобрен для компании "Элитгрупп инвест". Ставка по программе Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства составляет 3% годовых. Сегодня предприятие продолжает строить вторую очередь завода по изготовлению продуктов из переработанного мяса, реализация проекта позволит создать 300 новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что город оказывает финансовую помощь столичным заводам для расширения и модернизации площадок. Полученные средства в рамках программы льготного инвестиционного кредитования могут быть направлены на закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), земельный участок для завода был предоставлен городом в аренду инвестору без проведения торгов. На новой площадке компания планирует выпускать мясные и мясорастительные консервы из говядины, свинины, курицы и индейки.
https://ria.ru/20230413/proizvodstvo-1865029734.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство Москвы одобрило льготный инвестиционный кредит на развитие производства одному из ведущих производителей мясных продуктов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Льготный инвесткредит в размере более 3 миллиардов рублей был одобрен для компании "Элитгрупп инвест". Ставка по программе Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства составляет 3% годовых. Сегодня предприятие продолжает строить вторую очередь завода по изготовлению продуктов из переработанного мяса, реализация проекта позволит создать 300 новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов
добавил, что город оказывает финансовую помощь столичным заводам для расширения и модернизации площадок. Полученные средства в рамках программы льготного инвестиционного кредитования могут быть направлены на закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры.
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), земельный участок для завода был предоставлен городом в аренду инвестору без проведения торгов. На новой площадке компания планирует выпускать мясные и мясорастительные консервы из говядины, свинины, курицы и индейки.
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