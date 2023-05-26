https://ria.ru/20230526/investkredit-1874208926.html

Ефимов: Москва выдаст льготный инвесткредит производителю мясных продуктов

Ефимов: Москва выдаст льготный инвесткредит производителю мясных продуктов - РИА Новости, 26.05.2023

Ефимов: Москва выдаст льготный инвесткредит производителю мясных продуктов

Правительство Москвы одобрило льготный инвестиционный кредит на развитие производства одному из ведущих производителей мясных продуктов, сообщил заммэра по... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:24

2023-05-26T14:24

2023-05-26T14:32

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство Москвы одобрило льготный инвестиционный кредит на развитие производства одному из ведущих производителей мясных продуктов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Льготный инвесткредит в размере более 3 миллиардов рублей был одобрен для компании "Элитгрупп инвест". Ставка по программе Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства составляет 3% годовых. Сегодня предприятие продолжает строить вторую очередь завода по изготовлению продуктов из переработанного мяса, реализация проекта позволит создать 300 новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что город оказывает финансовую помощь столичным заводам для расширения и модернизации площадок. Полученные средства в рамках программы льготного инвестиционного кредитования могут быть направлены на закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), земельный участок для завода был предоставлен городом в аренду инвестору без проведения торгов. На новой площадке компания планирует выпускать мясные и мясорастительные консервы из говядины, свинины, курицы и индейки.

https://ria.ru/20230413/proizvodstvo-1865029734.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва