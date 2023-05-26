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Пискарев назвал страну — лидера по финансированию иноагентов в России - РИА Новости, 26.05.2023
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08:27 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/inoagenty-1874248161.html
Пискарев назвал страну — лидера по финансированию иноагентов в России
Пискарев назвал страну — лидера по финансированию иноагентов в России - РИА Новости, 26.05.2023
Пискарев назвал страну — лидера по финансированию иноагентов в России
Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что США возглавили список... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:27
2023-05-26T08:27
василий пискарев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что США возглавили список стран, финансирующих деятельность иноагентов в РФ по итогам 2022 года. "США по итогам прошлого года возглавили список стран, финансирующих деятельность иностранных агентов в нашей стране. В 2022 году Соединенные Штаты направили на эти цели порядка 270 миллионов рублей. Сравните с объемами, полученными иноагентами годом ранее - 60 миллионов рублей. И это только официально отслеживаемые суммы, а реальные в разы больше. Напомню, что сами США недавно объявили, что потратят в 2022-2024 годах "на поддержку демократии в мире" около 9,5 миллиардов долларов", - сообщил Пискарев журналистам. Также он рассказал о распределении этих средств. "Например, неправительственная организация "Фридом Хаус" опубликовала при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) доклад, в котором, как утверждается, зафиксировано крупнейшее падение рейтинга России по показателям демократии за последние 30 лет. В качестве образца развитых демократий, у которых эти показатели растут, названа современная Украина. Дальше можно было бы не комментировать, но хочу обратить внимание на один факт… По признанию авторов доклада, свои выводы они основывают на сведениях, поставляемых иноагентами", - отметил парламентарий. "Доброжелатели" в США не жалеют средств на "антироссийскую стряпню", а их подручные которые громко возмущаются неудобным для них статусом иностранного агента, "готовят дурно пахнущие отчеты" с целью опорочить свою страну, добавил Пискарев. "Очень показательный алгоритм создания международных рейтингов. Но деньги, как известно, не пахнут", - отметил депутат.
https://ria.ru/20230523/morgenshtern-1873587955.html
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василий пискарев, россия, госдума рф
Василий Пискарев, Россия, Госдума РФ
Пискарев назвал страну — лидера по финансированию иноагентов в России

Пискарев: США возглавили список стран, финансирующих деятельность иноагентов в России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что США возглавили список стран, финансирующих деятельность иноагентов в РФ по итогам 2022 года.
"США по итогам прошлого года возглавили список стран, финансирующих деятельность иностранных агентов в нашей стране. В 2022 году Соединенные Штаты направили на эти цели порядка 270 миллионов рублей. Сравните с объемами, полученными иноагентами годом ранее - 60 миллионов рублей. И это только официально отслеживаемые суммы, а реальные в разы больше. Напомню, что сами США недавно объявили, что потратят в 2022-2024 годах "на поддержку демократии в мире" около 9,5 миллиардов долларов", - сообщил Пискарев журналистам.
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Также он рассказал о распределении этих средств.
"Например, неправительственная организация "Фридом Хаус" опубликовала при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) доклад, в котором, как утверждается, зафиксировано крупнейшее падение рейтинга России по показателям демократии за последние 30 лет. В качестве образца развитых демократий, у которых эти показатели растут, названа современная Украина. Дальше можно было бы не комментировать, но хочу обратить внимание на один факт… По признанию авторов доклада, свои выводы они основывают на сведениях, поставляемых иноагентами", - отметил парламентарий.
"Доброжелатели" в США не жалеют средств на "антироссийскую стряпню", а их подручные которые громко возмущаются неудобным для них статусом иностранного агента, "готовят дурно пахнущие отчеты" с целью опорочить свою страну, добавил Пискарев.
"Очень показательный алгоритм создания международных рейтингов. Но деньги, как известно, не пахнут", - отметил депутат.
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