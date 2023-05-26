https://ria.ru/20230526/inoagenty-1874248161.html

Пискарев назвал страну — лидера по финансированию иноагентов в России

Пискарев назвал страну — лидера по финансированию иноагентов в России - РИА Новости, 26.05.2023

Пискарев назвал страну — лидера по финансированию иноагентов в России

Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что США возглавили список... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:27

2023-05-26T08:27

2023-05-26T08:27

василий пискарев

россия

госдума рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что США возглавили список стран, финансирующих деятельность иноагентов в РФ по итогам 2022 года. "США по итогам прошлого года возглавили список стран, финансирующих деятельность иностранных агентов в нашей стране. В 2022 году Соединенные Штаты направили на эти цели порядка 270 миллионов рублей. Сравните с объемами, полученными иноагентами годом ранее - 60 миллионов рублей. И это только официально отслеживаемые суммы, а реальные в разы больше. Напомню, что сами США недавно объявили, что потратят в 2022-2024 годах "на поддержку демократии в мире" около 9,5 миллиардов долларов", - сообщил Пискарев журналистам. Также он рассказал о распределении этих средств. "Например, неправительственная организация "Фридом Хаус" опубликовала при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) доклад, в котором, как утверждается, зафиксировано крупнейшее падение рейтинга России по показателям демократии за последние 30 лет. В качестве образца развитых демократий, у которых эти показатели растут, названа современная Украина. Дальше можно было бы не комментировать, но хочу обратить внимание на один факт… По признанию авторов доклада, свои выводы они основывают на сведениях, поставляемых иноагентами", - отметил парламентарий. "Доброжелатели" в США не жалеют средств на "антироссийскую стряпню", а их подручные которые громко возмущаются неудобным для них статусом иностранного агента, "готовят дурно пахнущие отчеты" с целью опорочить свою страну, добавил Пискарев. "Очень показательный алгоритм создания международных рейтингов. Но деньги, как известно, не пахнут", - отметил депутат.

https://ria.ru/20230523/morgenshtern-1873587955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий пискарев, россия, госдума рф