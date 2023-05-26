https://ria.ru/20230526/innovatsii-1874411380.html

НАТО и Украина запустили диалог по инновациям

НАТО и Украина запустили диалог по инновациям - РИА Новости, 26.05.2023

НАТО и Украина запустили диалог по инновациям

Чиновники и эксперты из НАТО и Украины провели 25-26 мая в Брюсселе очередное заседание рабочей группы по научному и экологическому сотрудничеству, в рамках... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:57

2023-05-26T16:57

2023-05-26T16:57

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Чиновники и эксперты из НАТО и Украины провели 25-26 мая в Брюсселе очередное заседание рабочей группы по научному и экологическому сотрудничеству, в рамках которого был запущен новый диалог по инновациям высокого уровня, говорится в распространенном альянсом документе. "Запуск этого диалога направлен на расширение существующего партнерства между НАТО и Украиной через обмен мнениями о развитии инноваций как для коммерческих, так и для оборонных целей", - указывается в документе. НАТО в рамках инновационного диалога обещала предоставить Украине своих экспертов.

https://ria.ru/20230526/nato-1874357812.html

украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, нато