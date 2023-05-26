https://ria.ru/20230526/inflyatsiya-1874463003.html
МВФ прогнозирует сохранение инфляции в США на уровне выше показателей ФРС
МВФ прогнозирует сохранение инфляции в США на уровне выше показателей ФРС - РИА Новости, 26.05.2023
МВФ прогнозирует сохранение инфляции в США на уровне выше показателей ФРС
Международный валютный фонд (МВФ) считает, что инфляция в США в 2023 и 2024 годах сохранится на уровне, превышающем целевые показатели Федеральной резервной... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:47
2023-05-26T20:47
2023-05-26T20:47
сша
кристалина георгиева
мвф
федеральная резервная система сша
экономика
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что инфляция в США в 2023 и 2024 годах сохранится на уровне, превышающем целевые показатели Федеральной резервной системы, заявила в пятницу директор-распорядитель финансового института Кристалина Георгиева."Мы считаем, что инфляция в 2024 году останется выше среднесрочного целевого показателя ФРС", - сказала Георгиева в ходе пресс-конференции. На сегодняшний день целевой уровень по инфляции в США составляет 2%.
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сша, кристалина георгиева, мвф, федеральная резервная система сша, экономика, в мире
США, Кристалина Георгиева, МВФ, Федеральная резервная система США, Экономика, В мире
МВФ прогнозирует сохранение инфляции в США на уровне выше показателей ФРС
МВФ прогнозирует сохранение инфляции в США на уровне выше двух процентов