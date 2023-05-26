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В Раде предложили избавиться от "русифицированного" наименования Грузии - РИА Новости, 26.05.2023
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19:43 26.05.2023 (обновлено: 20:40 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/gruziya-1874452068.html
В Раде предложили избавиться от "русифицированного" наименования Грузии
В Раде предложили избавиться от "русифицированного" наименования Грузии - РИА Новости, 26.05.2023
В Раде предложили избавиться от "русифицированного" наименования Грузии
В Верховной раде предложили официально называть Грузию Сакартвело, соответствующий законопроект опубликован на сайте украинского парламента. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:43
2023-05-26T20:40
в мире
грузия
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Верховной раде предложили официально называть Грузию Сакартвело, соответствующий законопроект опубликован на сайте украинского парламента. &quot;Для достижения цели законопроекта предлагается ввести использование на Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии. Соответственно, грузинский народ (грузин) называть картвелами&quot;, — говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9329.Как считают авторы, такой шаг поможет сблизить Киев и Тбилиси, а также избавиться от "русифицированного" наименования страны. Сакартвело — самоназвание Грузии. Переводится как "страна картвелов" — автохтонного населения Закавказья. В большинстве языков страну называют производными от латинского наименования государства Georgia.
https://ria.ru/20230120/podderzhka-1846213264.html
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в мире, грузия, украина, верховная рада украины
В мире, Грузия, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде предложили избавиться от "русифицированного" наименования Грузии

В Верховной раде предложили официально называть Грузию Сакартвело для сближения с Тбилиси

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Верховной раде предложили официально называть Грузию Сакартвело, соответствующий законопроект опубликован на сайте украинского парламента.
«

"Для достижения цели законопроекта предлагается ввести использование на Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии. Соответственно, грузинский народ (грузин) называть картвелами", — говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9329.

Как считают авторы, такой шаг поможет сблизить Киев и Тбилиси, а также избавиться от "русифицированного" наименования страны.
Сакартвело — самоназвание Грузии. Переводится как "страна картвелов" — автохтонного населения Закавказья. В большинстве языков страну называют производными от латинского наименования государства Georgia.
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