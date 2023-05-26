https://ria.ru/20230526/gospitalizatsiya-1874432160.html

Памфилова опровергла информацию о срочной госпитализации

Памфилова опровергла информацию о срочной госпитализации - РИА Новости, 26.05.2023

Памфилова опровергла информацию о срочной госпитализации

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, комментируя сообщения о своей госпитализации, заявила РИА Новости, что у нее просто заболело горло,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:54

2023-05-26T17:54

2023-05-26T18:58

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, комментируя сообщения о своей госпитализации, заявила РИА Новости, что у нее просто заболело горло, она прошла лечение и в понедельник выйдет на работу."Вот событие какое – ну, горло заболело, поездок было много... Горло болит, я уже пролечилась, не совсем еще хорошо разговариваю, но в понедельник буду на работе, все нормально", - сказала Памфилова.По ее словам, она не знает, откуда появилась информация о ее срочной госпитализации. "Я даже не читала и не видела ничего", - сказала глава ЦИК.В телеграм-канале Центризбиркома она уточнила, что у нее был острый ларинготрахеит.Ранее в пятницу телеграм-канал Baza сообщил, что глава ЦИК РФ срочно госпитализирована в Москве.

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россия, элла памфилова