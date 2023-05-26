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Памфилова опровергла информацию о срочной госпитализации - РИА Новости, 26.05.2023
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17:54 26.05.2023 (обновлено: 18:58 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/gospitalizatsiya-1874432160.html
Памфилова опровергла информацию о срочной госпитализации
Памфилова опровергла информацию о срочной госпитализации - РИА Новости, 26.05.2023
Памфилова опровергла информацию о срочной госпитализации
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, комментируя сообщения о своей госпитализации, заявила РИА Новости, что у нее просто заболело горло,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:54
2023-05-26T18:58
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, комментируя сообщения о своей госпитализации, заявила РИА Новости, что у нее просто заболело горло, она прошла лечение и в понедельник выйдет на работу."Вот событие какое – ну, горло заболело, поездок было много... Горло болит, я уже пролечилась, не совсем еще хорошо разговариваю, но в понедельник буду на работе, все нормально", - сказала Памфилова.По ее словам, она не знает, откуда появилась информация о ее срочной госпитализации. "Я даже не читала и не видела ничего", - сказала глава ЦИК.В телеграм-канале Центризбиркома она уточнила, что у нее был острый ларинготрахеит.Ранее в пятницу телеграм-канал Baza сообщил, что глава ЦИК РФ срочно госпитализирована в Москве.
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россия, элла памфилова
Россия, Элла Памфилова
Памфилова опровергла информацию о срочной госпитализации

Памфилова заявила, что не знает, откуда появилась информация о ее срочной госпитализации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, комментируя сообщения о своей госпитализации, заявила РИА Новости, что у нее просто заболело горло, она прошла лечение и в понедельник выйдет на работу.
"Вот событие какое – ну, горло заболело, поездок было много... Горло болит, я уже пролечилась, не совсем еще хорошо разговариваю, но в понедельник буду на работе, все нормально", - сказала Памфилова.
По ее словам, она не знает, откуда появилась информация о ее срочной госпитализации. "Я даже не читала и не видела ничего", - сказала глава ЦИК.
В телеграм-канале Центризбиркома она уточнила, что у нее был острый ларинготрахеит.
Ранее в пятницу телеграм-канал Baza сообщил, что глава ЦИК РФ срочно госпитализирована в Москве.
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