https://ria.ru/20230526/golosovanie-1874447528.html

В ДНР стартовало предварительное голосование "Единой России"

В ДНР стартовало предварительное голосование "Единой России" - РИА Новости, 26.05.2023

В ДНР стартовало предварительное голосование "Единой России"

Предварительное голосование "Единой России" стартовало в пятницу в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T19:15

2023-05-26T19:15

2023-05-26T19:15

единая россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Предварительное голосование "Единой России" стартовало в пятницу в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "У нас сегодня начинается очная часть предварительных выборов по определениям кандидатур членов партии "Единая Россия" для городского совета и Народного совета ДНР <...> люди выбирают членов "Единой России" из 270 тех, которые потом будут баллотироваться в Народный совет Донецкой Народной Республики", - рассказала председатель участковой счетной комиссии Дарья Ющенко. Она отметила высокую явку избирателей, решивших проявить свое волеизъявление. "Сегодня избирателей было очень много, так как рядом - много крупных предприятий <...> людей было очень много, было очень радостно, что люди искренне переживают за будущее республики, за то, кто же будет их представлять в дальнейшем в Народном совете и в городском совете Донецка", - добавила она. "Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 22 по 28 мая перед выборами в единый день голосования.

https://ria.ru/20230522/edinaya_rossiya-1873405462.html

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единая россия, донецкая народная республика