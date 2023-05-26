https://ria.ru/20230526/golosovanie-1874447528.html
В ДНР стартовало предварительное голосование "Единой России"
В ДНР стартовало предварительное голосование "Единой России" - РИА Новости, 26.05.2023
В ДНР стартовало предварительное голосование "Единой России"
Предварительное голосование "Единой России" стартовало в пятницу в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:15
2023-05-26T19:15
2023-05-26T19:15
единая россия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Предварительное голосование "Единой России" стартовало в пятницу в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "У нас сегодня начинается очная часть предварительных выборов по определениям кандидатур членов партии "Единая Россия" для городского совета и Народного совета ДНР <...> люди выбирают членов "Единой России" из 270 тех, которые потом будут баллотироваться в Народный совет Донецкой Народной Республики", - рассказала председатель участковой счетной комиссии Дарья Ющенко. Она отметила высокую явку избирателей, решивших проявить свое волеизъявление. "Сегодня избирателей было очень много, так как рядом - много крупных предприятий <...> людей было очень много, было очень радостно, что люди искренне переживают за будущее республики, за то, кто же будет их представлять в дальнейшем в Народном совете и в городском совете Донецка", - добавила она. "Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 22 по 28 мая перед выборами в единый день голосования.
https://ria.ru/20230522/edinaya_rossiya-1873405462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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единая россия, донецкая народная республика
Единая Россия, Донецкая Народная Республика
В ДНР стартовало предварительное голосование "Единой России"
В Донецкой Народной Республике стартовало предварительное голосование "Единой России"
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Предварительное голосование "Единой России" стартовало в пятницу в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас сегодня начинается очная часть предварительных выборов по определениям кандидатур членов партии "Единая Россия
" для городского совета и Народного совета ДНР
<...> люди выбирают членов "Единой России" из 270 тех, которые потом будут баллотироваться в Народный совет Донецкой Народной Республики", - рассказала председатель участковой счетной комиссии Дарья Ющенко.
Она отметила высокую явку избирателей, решивших проявить свое волеизъявление.
"Сегодня избирателей было очень много, так как рядом - много крупных предприятий <...> людей было очень много, было очень радостно, что люди искренне переживают за будущее республики, за то, кто же будет их представлять в дальнейшем в Народном совете и в городском совете Донецка", - добавила она.
"Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 22 по 28 мая перед выборами в единый день голосования.
Праймериз партии "Единая Россия" — 2023