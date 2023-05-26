https://ria.ru/20230526/g7-1874433655.html
Глава Бразилии поделился с Путиным впечатлениями от участия в саммите G7
Глава Бразилии поделился с Путиным впечатлениями от участия в саммите G7 - РИА Новости, 26.05.2023
Глава Бразилии поделился с Путиным впечатлениями от участия в саммите G7
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным поделился впечатлениями от участия в саммите G7, сообщает... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:02
2023-05-26T18:02
2023-05-26T18:03
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g7
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным поделился впечатлениями от участия в саммите G7, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе бразильской стороны. "Президент Бразилии поделился впечатлениями от участия в недавнем саммите "Группы семи" (Япония, Хиросима, 20-21 мая), а также изложил свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230522/sammit-1873434772.html
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в мире, бразилия, владимир путин, g7, луис инасиу лула да силва, россия, япония
В мире, Бразилия, Владимир Путин, G7, Луис Инасиу Лула да Силва, Россия, Япония
Глава Бразилии поделился с Путиным впечатлениями от участия в саммите G7
Президент Бразилии Лула да Силва поделился с Путиным впечатлениями от участия в саммите G7