https://ria.ru/20230526/frantsiya-1874261388.html

В Париже применили слезоточивый газ против климатических активистов

В Париже применили слезоточивый газ против климатических активистов - РИА Новости, 26.05.2023

В Париже применили слезоточивый газ против климатических активистов

Полиция в Париже в пятницу утром применила слезоточивый газ против климатических активистов, блокировавших один из входов в здание, где должно состояться общее... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:02

2023-05-26T10:02

2023-05-26T10:02

в мире

париж

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Полиция в Париже в пятницу утром применила слезоточивый газ против климатических активистов, блокировавших один из входов в здание, где должно состояться общее собрание французской энергетической компании TotalEnergies, передает агентство Франс Пресс. Как отмечается, собрание должно состояться в парижском зале Плейель. "После трех предупреждений менее чем за одну минуту по громкоговорителю силы правопорядка применили слезоточивый газ в отношении группы климатических активистов, которые сидели на земле с рассвета вблизи здания, чтобы попытаться помешать проведению собрания", - передает агентство в пятницу. По информации агентства, до этого полиции удалось оттеснить десяток протестующих, которым удалось сесть у входа в зал.

https://ria.ru/20230523/paris-1873621921.html

https://ria.ru/20230501/protestuyuschie-1869023071.html

париж

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж