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В Париже применили слезоточивый газ против климатических активистов - РИА Новости, 26.05.2023
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10:02 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/frantsiya-1874261388.html
В Париже применили слезоточивый газ против климатических активистов
В Париже применили слезоточивый газ против климатических активистов - РИА Новости, 26.05.2023
В Париже применили слезоточивый газ против климатических активистов
Полиция в Париже в пятницу утром применила слезоточивый газ против климатических активистов, блокировавших один из входов в здание, где должно состояться общее... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:02
2023-05-26T10:02
в мире
париж
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Полиция в Париже в пятницу утром применила слезоточивый газ против климатических активистов, блокировавших один из входов в здание, где должно состояться общее собрание французской энергетической компании TotalEnergies, передает агентство Франс Пресс. Как отмечается, собрание должно состояться в парижском зале Плейель. "После трех предупреждений менее чем за одну минуту по громкоговорителю силы правопорядка применили слезоточивый газ в отношении группы климатических активистов, которые сидели на земле с рассвета вблизи здания, чтобы попытаться помешать проведению собрания", - передает агентство в пятницу. По информации агентства, до этого полиции удалось оттеснить десяток протестующих, которым удалось сесть у входа в зал.
https://ria.ru/20230523/paris-1873621921.html
https://ria.ru/20230501/protestuyuschie-1869023071.html
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в мире, париж
В мире, Париж
В Париже применили слезоточивый газ против климатических активистов

Полиция в Париже применила слезоточивый газ против климатических активистов

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкПолицейский в Париже
Полицейский в Париже - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Полицейский в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Полиция в Париже в пятницу утром применила слезоточивый газ против климатических активистов, блокировавших один из входов в здание, где должно состояться общее собрание французской энергетической компании TotalEnergies, передает агентство Франс Пресс.
Как отмечается, собрание должно состояться в парижском зале Плейель.
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"После трех предупреждений менее чем за одну минуту по громкоговорителю силы правопорядка применили слезоточивый газ в отношении группы климатических активистов, которые сидели на земле с рассвета вблизи здания, чтобы попытаться помешать проведению собрания", - передает агентство в пятницу.
По информации агентства, до этого полиции удалось оттеснить десяток протестующих, которым удалось сесть у входа в зал.
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