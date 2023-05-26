https://ria.ru/20230526/frantsiya-1874261388.html
В Париже применили слезоточивый газ против климатических активистов
В Париже применили слезоточивый газ против климатических активистов - РИА Новости, 26.05.2023
В Париже применили слезоточивый газ против климатических активистов
Полиция в Париже в пятницу утром применила слезоточивый газ против климатических активистов, блокировавших один из входов в здание, где должно состояться общее... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:02
2023-05-26T10:02
2023-05-26T10:02
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париж
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Полиция в Париже в пятницу утром применила слезоточивый газ против климатических активистов, блокировавших один из входов в здание, где должно состояться общее собрание французской энергетической компании TotalEnergies, передает агентство Франс Пресс. Как отмечается, собрание должно состояться в парижском зале Плейель. "После трех предупреждений менее чем за одну минуту по громкоговорителю силы правопорядка применили слезоточивый газ в отношении группы климатических активистов, которые сидели на земле с рассвета вблизи здания, чтобы попытаться помешать проведению собрания", - передает агентство в пятницу. По информации агентства, до этого полиции удалось оттеснить десяток протестующих, которым удалось сесть у входа в зал.
https://ria.ru/20230523/paris-1873621921.html
https://ria.ru/20230501/protestuyuschie-1869023071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж
В Париже применили слезоточивый газ против климатических активистов
Полиция в Париже применила слезоточивый газ против климатических активистов
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Полиция в Париже в пятницу утром применила слезоточивый газ против климатических активистов, блокировавших один из входов в здание, где должно состояться общее собрание французской энергетической компании TotalEnergies, передает агентство Франс Пресс
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Как отмечается, собрание должно состояться в парижском зале Плейель.
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"После трех предупреждений менее чем за одну минуту по громкоговорителю силы правопорядка применили слезоточивый газ в отношении группы климатических активистов, которые сидели на земле с рассвета вблизи здания, чтобы попытаться помешать проведению собрания", - передает агентство в пятницу.
По информации агентства, до этого полиции удалось оттеснить десяток протестующих, которым удалось сесть у входа в зал.
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже