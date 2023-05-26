https://ria.ru/20230526/frantsiya-1874257848.html
Франция может помочь с подготовкой пилотов для Киева, заявила Колонна
Франция может помочь с подготовкой пилотов для Киева, заявила Колонна - РИА Новости, 26.05.2023
Франция может помочь с подготовкой пилотов для Киева, заявила Колонна
Франция, не располагая истребителями F-16, может принять участие в базовой подготовке украинских пилотов без специального обучения для данного типа самолетов,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:44
2023-05-26T09:44
2023-05-26T09:52
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РИМ, 26 мая – РИА Новости. Франция, не располагая истребителями F-16, может принять участие в базовой подготовке украинских пилотов без специального обучения для данного типа самолетов, заявила глава французского МИД Катрин Колонна. "Как сказал президент (Франции Эммануэль) Макрон, на это нет табу. Но мы знаем, что Украине нужны самолеты F-16, которых у Франции нет. Но пилоты тоже необходимы, и необходимо проводить различие между базовой подготовкой и специальным обучением для истребителя F-16. Вполне возможно, что мы можем внести свой вклад в базовую подготовку", - сказала она в интервью газете Corriere della Sera. В среду представитель французского кабмина отказался объяснять на брифинге, как Франция собирается обучать украинских пилотов и участвовать в поставках самолетов Киеву. В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230525/plan-1874127418.html
https://ria.ru/20230525/f-16-1874036377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, россия, сергей лавров, владимир зеленский, джо байден, нато, g7, f-16
В мире, Украина, Франция, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, G7, F-16
Франция может помочь с подготовкой пилотов для Киева, заявила Колонна
МИД Франции: Париж, у которого нет F-16, может помочь с подготовкой пилотов для Киева