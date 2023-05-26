https://ria.ru/20230526/forum-1874413121.html

Традиционный молодежный форум в Липецкой области посвятят теме IT

Традиционный молодежный форум в Липецкой области посвятят теме IT - РИА Новости, 26.05.2023

Традиционный молодежный форум в Липецкой области посвятят теме IT

Ежегодный молодежный форум "Область будущего" в Липецкой области в этом году будет посвящен теме создания новой IT-среды; для ее обсуждения несколько сотен... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:59

2023-05-26T16:59

2023-05-26T16:59

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Ежегодный молодежный форум "Область будущего" в Липецкой области в этом году будет посвящен теме создания новой IT-среды; для ее обсуждения несколько сотен человек от 16 до 35 лет приедут в регион со всего Центрального федерального округа, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он напомнил, что форум "Область будущего" проходит на территории Липецкой области уже более 10 лет. Он стал отправной точкой развития для сотен молодых липчан. Из-за пандемии некоторое время форум проходил в онлайн-формате. Теперь традиционный формат возвращается, но уже в статусе окружного и с новой тематикой – IT и науки.Участников ждут два заезда. Смена "IT-город" пройдет с 18 по 21 июля для молодежи, желающей ознакомиться или реализовывать себя в программировании, разработке приложений, участников киберспортивных организаций и дисциплин, специалистов в области дата-саентист, дата-инженеров и аналитиков, Python и Java-разработчиков, а также специалистов кибербезопасности и начинающих разработчиков социально ориентированных IT-инструментов. С 25 по 28 июля смена "IT-искусство" соберет молодых представителей цифрового искусства, индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR-разработчиков веб-дизайнеров, графических дизайнеров, моушн- и геймдизайнеров, добавили в пресс-службе областной администрации.Желающие приехать на форум могут зарегистрироваться на сайте до 5 июня. Информация о проведении мероприятий форума размещается на официальных интернет-ресурсах: на сайте областьбудущего.рф, в группах в социальной сети "ВКонтакте" – "Молодежь Липецкой области" и "Форум "Область будущего". Как отметил Артамонов, форум – это очень удобный формат взаимодействия с молодежью, позволяющий узнать их мнение и настроение."Молодежный форум стал для региона уже традиционным событием. Это очень интересная история. Участники проходят серьезный образовательный и практический интенсив, а мы получаем обратную связь от молодежи – свежие идеи и предложения, как сделать регион лучше", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20230525/shkola-1874023928.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов