https://ria.ru/20230526/festival-1874411499.html
Фестиваль узоров из песка пройдет в Липецкой области
Фестиваль узоров из песка пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 26.05.2023
Фестиваль узоров из песка пройдет в Липецкой области
Традиционный этнографический фестиваль "Волченские узоры" пройдет 4 июня в селе Волчье Добровского района Липецкой области; своей зрелищностью это событие... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:59
2023-05-26T16:59
2023-05-26T16:59
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Традиционный этнографический фестиваль "Волченские узоры" пройдет 4 июня в селе Волчье Добровского района Липецкой области; своей зрелищностью это событие привлекает сотни туристов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, в оврагах, которые окружают село, имеются уникальные залежи природных цветных песков. По традиции предков, на праздник Троицы жители села раскапывают пески, привозят их домой и ранним утром возле своих домов выкладывают оригинальные песочные узоры.Артамонов отметил, что праздник начинается в семь часов утра богослужением в церкви Сергия Радонежского, расположенной в центральной части села.В течение дня туристы могут познакомиться с традиционным крестьянским бытом русского села, покосить траву ручной косой, научиться плести троицкие венки, принять участие в мастер-классах по песочным узорам, послушать русские народные песни."Липецкая земля богата уникальными традициями и промыслами, которые вносят значительный вклад в развитие культуры. Это удивительное творчество достойно внимания и изучения", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230519/festival-1872831962.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов