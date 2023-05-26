https://ria.ru/20230526/festival-1874380938.html
В Москве открылся фестиваль "Рыбная неделя"
В Москве открылся фестиваль "Рыбная неделя" - РИА Новости, 26.05.2023
В Москве открылся фестиваль "Рыбная неделя"
Седьмой по счету гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" (с 26 мая по 4 июня) открылся в Москве на 26 площадках в центре и в округах, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:47
2023-05-26T15:47
2023-05-26T15:47
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Седьмой по счету гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" (с 26 мая по 4 июня) открылся в Москве на 26 площадках в центре и в округах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Сегодня в столице открылся традиционный, уже седьмой по счету гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве". Ценителей даров моря ждут на 26 площадках в центре и округах. Как всегда, один из самых вкусных проектов "Московских сезонов" предлагает широчайший выбор рыбных деликатесов. По ассортименту торговых шале можно изучать географию России: черноморская барабулька и карельская форель, мурманская треска и каспийская кефаль, дальневосточный кальмар и камчатский краб", – написал мэр. Он отметил, что на фестиваль доставлено более 250 тонн рыбы и морепродуктов, к "Рыбной неделе в Москве" присоединились более 3 тысяч магазинов и свыше 120 рынков и ярмарок. По словам мэра, в эти дни они установят "акционные" цены на многие виды рыбы и морепродуктов и организуют специальные дегустационные программы. Помимо этого, особое рыбное меню разработали более 300 столичных ресторанов. "В этом году акцент был сделан на блюда из трески. Посетителям предложат расстегай с треской, фишстроганов из мурманской трески, камчатскую треску с картофельным пюре, треску с соусом сальса и картофельным пюре и атлантическую треску с мидиями и томатным соусом", – сообщил мэр. Помимо гастрономических удовольствий гостей фестиваля ждут мастер-классы и кулинарные шоу, где можно узнать секреты опытных шеф-поваров, научиться рисовать морские пейзажи и вязать рыболовные узлы. Кроме того, на Пушкинской набережной в Парке Горького приготовят более 100 литров ухи – одного из самых известных русских угощений и пройдет и битва поваров-блогеров, которые предложат гостям оценить их мастерство. Также в специальной программе фестиваля – SUP-регата и карнавальный заплыв на сапбордах для всех желающих. Маршрут от Озерковского причала, вдоль Садовнической и Овчинниковской набережных, по Водоотводному каналу до памятника Петру I – и обратно. Помимо этого, на Крымской набережной в Парке Горького состоится Любительский турнир по рыбалке, а на Гольяновском пруду и Коломенской набережной – чемпионат по рыбалке, где будут рады видеть и любителей, и профессионалов.
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новости - туризм, сергей собянин, москва, россия, куда сходить , что посмотреть , туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сергей Собянин, Москва, Россия, куда сходить , что посмотреть , Туризм
В Москве открылся фестиваль "Рыбная неделя"
Собянин: гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" открылся в Москве на 26 площадках
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Седьмой по счету гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" (с 26 мая по 4 июня) открылся в Москве на 26 площадках в центре и в округах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Сегодня в столице открылся традиционный, уже седьмой по счету гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве". Ценителей даров моря ждут на 26 площадках в центре и округах. Как всегда, один из самых вкусных проектов "Московских сезонов" предлагает широчайший выбор рыбных деликатесов. По ассортименту торговых шале можно изучать географию России
: черноморская барабулька и карельская форель, мурманская треска и каспийская кефаль, дальневосточный кальмар и камчатский краб", – написал мэр.
Он отметил, что на фестиваль доставлено более 250 тонн рыбы и морепродуктов, к "Рыбной неделе в Москве" присоединились более 3 тысяч магазинов и свыше 120 рынков и ярмарок. По словам мэра, в эти дни они установят "акционные" цены на многие виды рыбы и морепродуктов и организуют специальные дегустационные программы.
Помимо этого, особое рыбное меню разработали более 300 столичных ресторанов. "В этом году акцент был сделан на блюда из трески. Посетителям предложат расстегай с треской, фишстроганов из мурманской трески, камчатскую треску с картофельным пюре, треску с соусом сальса и картофельным пюре и атлантическую треску с мидиями и томатным соусом", – сообщил мэр.
Помимо гастрономических удовольствий гостей фестиваля ждут мастер-классы и кулинарные шоу, где можно узнать секреты опытных шеф-поваров, научиться рисовать морские пейзажи и вязать рыболовные узлы. Кроме того, на Пушкинской набережной в Парке Горького приготовят более 100 литров ухи – одного из самых известных русских угощений и пройдет и битва поваров-блогеров, которые предложат гостям оценить их мастерство.
Также в специальной программе фестиваля – SUP-регата и карнавальный заплыв на сапбордах для всех желающих. Маршрут от Озерковского причала, вдоль Садовнической и Овчинниковской набережных, по Водоотводному каналу до памятника Петру I
– и обратно. Помимо этого, на Крымской набережной в Парке Горького состоится Любительский турнир по рыбалке, а на Гольяновском пруду и Коломенской набережной – чемпионат по рыбалке, где будут рады видеть и любителей, и профессионалов.
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