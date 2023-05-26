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Военкор Курлаева прокомментировала предотвращенный теракт в Энергодаре - РИА Новости, 26.05.2023
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10:52 26.05.2023 (обновлено: 11:13 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/energodar-1874273281.html
Военкор Курлаева прокомментировала предотвращенный теракт в Энергодаре
Военкор Курлаева прокомментировала предотвращенный теракт в Энергодаре - РИА Новости, 26.05.2023
Военкор Курлаева прокомментировала предотвращенный теракт в Энергодаре
Корреспондент ВГТРК Ольга Кураева, говоря о предотвращенном теракте в отношении журналиста в Энергодаре Запорожской области, заявила, что с ней все хорошо,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:52
2023-05-26T11:13
энергодар
вгтрк
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Корреспондент ВГТРК Ольга Кураева, говоря о предотвращенном теракте в отношении журналиста в Энергодаре Запорожской области, заявила, что с ней все хорошо, возможный теракт в отношении их съемочной группы - лишь одна из версий.Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре предотвращен теракт, по предварительной информации, он готовился в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на свой источник назвал имя корреспондента телеканала "Россия-24" Курлаевой, отметив, что только она работает "в регионе из журналистов федеральных СМИ". При этом в Запорожской области работают и другие федеральные СМИ, в том числе корреспонденты РИА Новости."Все хорошо. Спасибо всем, кто охраняет Энергодар. Наша съемочная группа - лишь одна из версий. Не будем мешать оперативным ведомствам", - написала Курлаева в телеграм-канале.
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энергодар, вгтрк, происшествия
Энергодар, ВГТРК, Происшествия
Военкор Курлаева прокомментировала предотвращенный теракт в Энергодаре

Курлаева, говоря о предотвращенном теракте в Энергодаре, сообщила, что с ней все хорошо

© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Корреспондент ВГТРК Ольга Кураева, говоря о предотвращенном теракте в отношении журналиста в Энергодаре Запорожской области, заявила, что с ней все хорошо, возможный теракт в отношении их съемочной группы - лишь одна из версий.
Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре предотвращен теракт, по предварительной информации, он готовился в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на свой источник назвал имя корреспондента телеканала "Россия-24" Курлаевой, отметив, что только она работает "в регионе из журналистов федеральных СМИ". При этом в Запорожской области работают и другие федеральные СМИ, в том числе корреспонденты РИА Новости.
"Все хорошо. Спасибо всем, кто охраняет Энергодар. Наша съемочная группа - лишь одна из версий. Не будем мешать оперативным ведомствам", - написала Курлаева в телеграм-канале.
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ЭнергодарВГТРКПроисшествия
 
 
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