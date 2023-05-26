https://ria.ru/20230526/energodar-1874273281.html

Военкор Курлаева прокомментировала предотвращенный теракт в Энергодаре

Военкор Курлаева прокомментировала предотвращенный теракт в Энергодаре - РИА Новости, 26.05.2023

Военкор Курлаева прокомментировала предотвращенный теракт в Энергодаре

Корреспондент ВГТРК Ольга Кураева, говоря о предотвращенном теракте в отношении журналиста в Энергодаре Запорожской области, заявила, что с ней все хорошо,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:52

2023-05-26T10:52

2023-05-26T11:13

энергодар

вгтрк

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Корреспондент ВГТРК Ольга Кураева, говоря о предотвращенном теракте в отношении журналиста в Энергодаре Запорожской области, заявила, что с ней все хорошо, возможный теракт в отношении их съемочной группы - лишь одна из версий.Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре предотвращен теракт, по предварительной информации, он готовился в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на свой источник назвал имя корреспондента телеканала "Россия-24" Курлаевой, отметив, что только она работает "в регионе из журналистов федеральных СМИ". При этом в Запорожской области работают и другие федеральные СМИ, в том числе корреспонденты РИА Новости."Все хорошо. Спасибо всем, кто охраняет Энергодар. Наша съемочная группа - лишь одна из версий. Не будем мешать оперативным ведомствам", - написала Курлаева в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230525/skhron-1874020342.html

энергодар

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Варвара Скокшина

энергодар, вгтрк, происшествия