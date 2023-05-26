https://ria.ru/20230526/ekonomika-1874446923.html

Многие удивлены тем, что происходит в российской экономике, заявил Путин

Многие удивлены тем, что происходит в российской экономике, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2023

Многие удивлены тем, что происходит в российской экономике, заявил Путин

Многие россияне, а также граждане иностранных государств, политические деятели, экономисты удивлены тем, что происходит в российской экономике, заявил президент РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T19:07

2023-05-26T19:07

2023-05-26T19:07

владимир путин

деловая россия

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Многие россияне, а также граждане иностранных государств, политические деятели, экономисты удивлены тем, что происходит в российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. "В начале нашей встречи, в своих вступительных словах, я сказал несколько комплиментарных фраз в адрес российского предпринимательства и они не пустые, вот реально и уверен, что многие люди в нашей стране, и я знаю, что многие за рубежом, простые граждане иностранных государств, и политические деятели, и экономисты они просто удивлены тем, что происходит в российской экономике. Это не понаслышке, я знаю, так и есть", - сказал Путин в ходе встречи с членами общественной организации "Деловая Россия". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230526/ekonomika-1874382681.html

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