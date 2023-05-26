https://ria.ru/20230526/dubay-1874398974.html

В Дубае планируют в пять раз увеличить количество городских пляжей

В Дубае планируют в пять раз увеличить количество городских пляжей - РИА Новости, 26.05.2023

В Дубае планируют в пять раз увеличить количество городских пляжей

Власти Дубая намерены увеличить количество городских пляжей в пять раз, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:07

2023-05-26T17:07

2023-05-26T17:07

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Власти Дубая намерены увеличить количество городских пляжей в пять раз, сообщает АТОР.Такие амбициозные цели намечены к выполнению до 2040 года. Также к этому сроку предполагается на 400 процентов расширить береговую линию Дубая: таким образом, ее протяженность достигнет 105 километров (вместо нынешних 21 километров). Там разместятся многочисленные магазины, рестораны, семейные пространства.Уже к 2025 году количество услуг на пляжах Дубая планируется расширить на 300 процентов.Правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид аль Мактум отмечает, что программа развития пляжей нацелена на обеспечение высокого уровня жизни в эмирате и привлечения туристов со всего мира.

https://ria.ru/20230526/elbrus-1874368276.html

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новости - туризм, отдых на море, куда можно лететь