https://ria.ru/20230526/dubay-1874398974.html
В Дубае планируют в пять раз увеличить количество городских пляжей
В Дубае планируют в пять раз увеличить количество городских пляжей - РИА Новости, 26.05.2023
В Дубае планируют в пять раз увеличить количество городских пляжей
Власти Дубая намерены увеличить количество городских пляжей в пять раз, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:07
2023-05-26T17:07
2023-05-26T17:07
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Власти Дубая намерены увеличить количество городских пляжей в пять раз, сообщает АТОР.Такие амбициозные цели намечены к выполнению до 2040 года. Также к этому сроку предполагается на 400 процентов расширить береговую линию Дубая: таким образом, ее протяженность достигнет 105 километров (вместо нынешних 21 километров). Там разместятся многочисленные магазины, рестораны, семейные пространства.Уже к 2025 году количество услуг на пляжах Дубая планируется расширить на 300 процентов.Правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид аль Мактум отмечает, что программа развития пляжей нацелена на обеспечение высокого уровня жизни в эмирате и привлечения туристов со всего мира.
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новости - туризм, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Отдых на море, куда можно лететь
В Дубае планируют в пять раз увеличить количество городских пляжей
Власти Дубая намерены увеличить количество городских пляжей в пять раз
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости.
Власти Дубая намерены увеличить количество городских пляжей в пять раз, сообщает
АТОР.
Такие амбициозные цели намечены к выполнению до 2040 года. Также к этому сроку предполагается на 400 процентов расширить береговую линию Дубая: таким образом, ее протяженность достигнет 105 километров (вместо нынешних 21 километров). Там разместятся многочисленные магазины, рестораны, семейные пространства.
Уже к 2025 году количество услуг на пляжах Дубая планируется расширить на 300 процентов.
Правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид аль Мактум отмечает, что программа развития пляжей нацелена на обеспечение высокого уровня жизни в эмирате и привлечения туристов со всего мира.
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