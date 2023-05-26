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На Кубани водитель насмерть сбил женщину на остановке - РИА Новости, 26.05.2023
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17:12 26.05.2023
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На Кубани водитель насмерть сбил женщину на остановке
На Кубани водитель насмерть сбил женщину на остановке - РИА Новости, 26.05.2023
На Кубани водитель насмерть сбил женщину на остановке
Водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта в Кропоткине, погибла женщина, сообщили в пресс-службе краснодарского главка МВД. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:12
2023-05-26T17:12
происшествия
авто
кропоткин
россия
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта в Кропоткине, погибла женщина, сообщили в пресс-службе краснодарского главка МВД. Отмечается, что авария с участием легковушки Kia произошла в пятницу около 11 часов в городе Кропоткине. "Водитель, двигаясь по улице Авиационной, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Там находились две местных женщины, одна из которых погибла в результате ДТП", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230526/nozh-1874403488.html
кропоткин
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происшествия, авто, кропоткин, россия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Кропоткин, Россия, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Кубани водитель насмерть сбил женщину на остановке

В краснодарском Кропоткине женщина погибла из-за водителя, врезавшегося в остановку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта в Кропоткине, погибла женщина, сообщили в пресс-службе краснодарского главка МВД.
Отмечается, что авария с участием легковушки Kia произошла в пятницу около 11 часов в городе Кропоткине.
"Водитель, двигаясь по улице Авиационной, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Там находились две местных женщины, одна из которых погибла в результате ДТП", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоКропоткинРоссияКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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