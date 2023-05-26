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В ДТП с двумя иномарками на приморской трассе погибли три человека
В ДТП с двумя иномарками на приморской трассе погибли три человека - РИА Новости, 26.05.2023
В ДТП с двумя иномарками на приморской трассе погибли три человека
Три человека погибли в результате столкновения двух иномарок в Приморье, после того как один из водителей развернулся в неположенном месте, сообщает... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T04:58
2023-05-26T04:58
2023-05-26T04:58
toyota corolla
происшествия
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух иномарок в Приморье, после того как один из водителей развернулся в неположенном месте, сообщает региональная прокуратура. "Вечером 25 мая 2023 года в районе 704-го км автомобильной дороги А-370 "Уссури" водитель Toyota Prius в нарушение требований дорожной разметки совершил разворот, в результате чего столкнулся с автомобилем Nissan Vanette. В результате ДТП водитель и пассажирка Toyota Prius 1996 года рождения и 2003 года рождения погибли на месте, водитель Nissan Vanette 1982 года рождения умер в медицинском учреждении", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего.
https://ria.ru/20230524/avariya-1873975560.html
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toyota corolla, происшествия, авто
Toyota Corolla, Происшествия, Авто
В ДТП с двумя иномарками на приморской трассе погибли три человека
В Приморье в результате столкновения двух иномарок погибли три человека