https://ria.ru/20230526/dtp-1874237978.html

В ДТП с двумя иномарками на приморской трассе погибли три человека

В ДТП с двумя иномарками на приморской трассе погибли три человека - РИА Новости, 26.05.2023

В ДТП с двумя иномарками на приморской трассе погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения двух иномарок в Приморье, после того как один из водителей развернулся в неположенном месте, сообщает... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T04:58

2023-05-26T04:58

2023-05-26T04:58

toyota corolla

происшествия

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух иномарок в Приморье, после того как один из водителей развернулся в неположенном месте, сообщает региональная прокуратура. "Вечером 25 мая 2023 года в районе 704-го км автомобильной дороги А-370 "Уссури" водитель Toyota Prius в нарушение требований дорожной разметки совершил разворот, в результате чего столкнулся с автомобилем Nissan Vanette. В результате ДТП водитель и пассажирка Toyota Prius 1996 года рождения и 2003 года рождения погибли на месте, водитель Nissan Vanette 1982 года рождения умер в медицинском учреждении", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего.

https://ria.ru/20230524/avariya-1873975560.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

toyota corolla, происшествия, авто