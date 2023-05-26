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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/donetsk-1874389022.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 26.05.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в пятницу днем обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:02
2023-05-26T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу днем обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 15.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. О последствиях не сообщается.
https://ria.ru/20230526/donetsk-1874306390.html
куйбышевский район
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в мире, куйбышевский район, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Украина
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка десятью ракетами РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу днем обстреляли Куйбышевский район Донецка 10 ракетами РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 15.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
О последствиях не сообщается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкУкраина
 
 
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