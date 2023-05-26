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В Донецке сотрудники СЦКК и журналист попали под обстрел - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:59 26.05.2023 (обновлено: 10:11 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/donetsk-1874260553.html
В Донецке сотрудники СЦКК и журналист попали под обстрел
В Донецке сотрудники СЦКК и журналист попали под обстрел - РИА Новости, 26.05.2023
В Донецке сотрудники СЦКК и журналист попали под обстрел
Украинские войска повторно обстреляли Калининский район Донецка, под обстрел попали сотрудники Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:59
2023-05-26T10:11
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска повторно обстреляли Калининский район Донецка, под обстрел попали сотрудники Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), а также журналист, сообщают местные СМИ.Как передает Донецкое агентство новостей, сотрудники СЦКК проводили обследование Республиканской клинической больницы профзаболеваний, которая получила повреждения во время первого обстрела. Когда начался второй обстрел, сотрудники СЦКК, работники медучреждения и журналист своевременно спустились в подвал."Никто из них не пострадал", - сообщается в Telegram-канале агентства.
https://ria.ru/20230526/polsha-1874212466.html
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донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Происшествия
В Донецке сотрудники СЦКК и журналист попали под обстрел

В Донецке сотрудники СЦКК и журналист попали под обстрел со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска повторно обстреляли Калининский район Донецка, под обстрел попали сотрудники Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), а также журналист, сообщают местные СМИ.
Как передает Донецкое агентство новостей, сотрудники СЦКК проводили обследование Республиканской клинической больницы профзаболеваний, которая получила повреждения во время первого обстрела. Когда начался второй обстрел, сотрудники СЦКК, работники медучреждения и журналист своевременно спустились в подвал.
"Никто из них не пострадал", - сообщается в Telegram-канале агентства.
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