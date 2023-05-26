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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/donetsk-1874259697.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:55
2023-05-26T09:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
калининский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:35 - н.п. Дачное – г. Донецк (Калининский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в пятницу утром выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела было зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб.
https://ria.ru/20230526/donetsk-1874253912.html
донецк
калининский район
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происшествия, донецк, калининский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:35 - н.п. Дачное – г. Донецк (Калининский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в пятницу утром выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела было зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
При обстреле ВСУ Донецка погиб человек
09:11
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКалининский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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