https://ria.ru/20230526/donetsk-1874259697.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:55
2023-05-26T09:55
2023-05-26T09:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
калининский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:35 - н.п. Дачное – г. Донецк (Калининский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в пятницу утром выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела было зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб.
https://ria.ru/20230526/donetsk-1874253912.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО