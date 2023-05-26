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ВСУ обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 26.05.2023 (обновлено: 09:08 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/donetsk-1874252647.html
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 26.05.2023
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:07
2023-05-26T09:08
специальная военная операция на украине
калининский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.45 (сопадает с мск) - населенный пункт Дачное - город Донецк (Калининский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется.СЦКК также сообщил, что в 07.50 украинские войска выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево.
https://ria.ru/20230526/shtab-1874249940.html
калининский район
донецк
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калининский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калининский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка

ВСУ выпустили шесть ракет по Калининскому району Донецка

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.45 (сопадает с мск) - населенный пункт Дачное - город Донецк (Калининский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется.
СЦКК также сообщил, что в 07.50 украинские войска выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево.
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Специальная военная операция на УкраинеКалининский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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