https://ria.ru/20230526/donetsk-1874252647.html
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 26.05.2023
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:07
2023-05-26T09:07
2023-05-26T09:08
специальная военная операция на украине
калининский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.45 (сопадает с мск) - населенный пункт Дачное - город Донецк (Калининский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется.СЦКК также сообщил, что в 07.50 украинские войска выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево.
https://ria.ru/20230526/shtab-1874249940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли Калининский район Донецка
ВСУ выпустили шесть ракет по Калининскому району Донецка