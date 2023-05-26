https://ria.ru/20230526/dollar-1874246501.html
Володин посоветовал искать альтернативу доллару
Володин посоветовал искать альтернативу доллару - РИА Новости, 26.05.2023
Володин посоветовал искать альтернативу доллару
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что государствам, зависимым от доллара, правильно уже сегодня искать альтернативу этой валюте. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:02
2023-05-26T08:02
2023-05-26T08:37
экономика
вячеслав володин
сша
вашингтон (штат)
госдума рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что государствам, зависимым от доллара, правильно уже сегодня искать альтернативу этой валюте."Правильно государствам, зависимым от доллара, уже сегодня искать альтернативу ему, тем самым снижая риски для своих граждан… США на пороге дефолта. (Президент США Джо) Байден, как и его предшественники, вынужден вновь повышать потолок американского госдолга", - написал Володин в своем телеграм-канале.По его словам, со времен Второй мировой войны такое решение принималось более 100 раз. США живут за счет других государств, способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается, отметил спикер ГД."Вдумайтесь, в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов - почти треть всех доходов бюджета США!" - отметил Володин, добавив, что это несет в себе всё большие риски, поэтому многие государства переходят на расчеты в национальных валютах."Доллар становится токсичным… Все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом. Но здесь ситуация особая. Госдолг США - это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран", - добавил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20230524/gosdolg-1873692478.html
https://ria.ru/20230523/yuan-1873564143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вячеслав володин, сша, вашингтон (штат), госдума рф
Экономика, Вячеслав Володин, США, Вашингтон (штат), Госдума РФ
Володин посоветовал искать альтернативу доллару
Володин считает, что государствам, зависимым от доллара, надо искать альтернативу