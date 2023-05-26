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Сбер и Волгоградская область подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 26.05.2023
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Волгоградская область
 
14:07 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/dogovor-1874344709.html
Сбер и Волгоградская область подписали соглашение о сотрудничестве
Сбер и Волгоградская область подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 26.05.2023
Сбер и Волгоградская область подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин подписали соглашение о развитии цифровых технологий,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:07
2023-05-26T14:07
волгоградская область
волгоградская область
андрей бочаров
сбербанк россии
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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин подписали соглашение о развитии цифровых технологий, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона. "Соглашение о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровой трансформации, научно-исследовательской и инновационной деятельности подписали сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в рамках соглашения предусматривается участие в совместных проектах по внедрению IT-технологий в здравоохранении, экологии, транспорте и строительстве, работе государственных органов. Также, сообщает администрации, будут проводиться мероприятия по повышению цифровой грамотности волгоградцев.
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волгоградская область, андрей бочаров, сбербанк россии
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Сбербанк России
Сбер и Волгоградская область подписали соглашение о сотрудничестве

Сбер и Волгоградская область подписали соглашение о сотрудничестве в IT-сфере

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин подписали соглашение о развитии цифровых технологий, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
"Соглашение о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровой трансформации, научно-исследовательской и инновационной деятельности подписали сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что в рамках соглашения предусматривается участие в совместных проектах по внедрению IT-технологий в здравоохранении, экологии, транспорте и строительстве, работе государственных органов. Также, сообщает администрации, будут проводиться мероприятия по повышению цифровой грамотности волгоградцев.
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