https://ria.ru/20230526/dogovor-1874344709.html
Сбер и Волгоградская область подписали соглашение о сотрудничестве
Сбер и Волгоградская область подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 26.05.2023
Сбер и Волгоградская область подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин подписали соглашение о развитии цифровых технологий,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:07
2023-05-26T14:07
2023-05-26T14:07
волгоградская область
волгоградская область
андрей бочаров
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg
ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин подписали соглашение о развитии цифровых технологий, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона. "Соглашение о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровой трансформации, научно-исследовательской и инновационной деятельности подписали сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в рамках соглашения предусматривается участие в совместных проектах по внедрению IT-технологий в здравоохранении, экологии, транспорте и строительстве, работе государственных органов. Также, сообщает администрации, будут проводиться мероприятия по повышению цифровой грамотности волгоградцев.
https://ria.ru/20220823/sberbank-1811510729.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_290:112:2872:2048_1920x0_80_0_0_d7320b447ac31120dd2df7e82a39e560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, андрей бочаров, сбербанк россии
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Сбербанк России
Сбер и Волгоградская область подписали соглашение о сотрудничестве
Сбер и Волгоградская область подписали соглашение о сотрудничестве в IT-сфере
ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин подписали соглашение о развитии цифровых технологий, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
"Соглашение о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровой трансформации, научно-исследовательской и инновационной деятельности подписали сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что в рамках соглашения предусматривается участие в совместных проектах по внедрению IT-технологий в здравоохранении, экологии, транспорте и строительстве, работе государственных органов. Также, сообщает администрации, будут проводиться мероприятия по повышению цифровой грамотности волгоградцев.
Сбер продаст дочерний банк в Казахстане