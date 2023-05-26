https://ria.ru/20230526/dekriminalizatsiya-1874427464.html
Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления
Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления - РИА Новости, 26.05.2023
Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления
Вопрос о декриминализации ряда экономических преступлений будет обсуждаться в том числе на ПМЭФ, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:34
2023-05-26T17:34
2023-05-26T18:30
россия
экономика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вопрос о декриминализации ряда экономических преступлений будет обсуждаться в том числе на ПМЭФ, заявил Владимир Путин.По его словам, речь идет в том числе о таких "резиновых статьях", как мошенничество. "Совсем недавно мы только обсуждали этот вопрос с председателем Верховного суда, когда говорили о дальнейшей декриминализации у нас в стране. Я просил и коллег своих в администрации, в правительстве, подготовить соответствующие предложения, если это удастся всем сделать, можно будет поговорить об этом и на Петербургском экономическом форуме", — сказал президент на встрече с членами "Деловой России".Он подчеркнул, что завершить проработку идей по этому вопросу нужно в ближайшее время и правительство этим занимается.Во время послания Федеральному собранию в феврале Путин призвал вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве. Как отметил глава государства, в этом вопросе нельзя допустить вседозволенности, но и "перегибать палку тоже ни к чему". В марте президент поручил правительству совместно с палатами Федерального собрания, Верховным судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД и ведущими объединениями предпринимателей до 1 мая внести в законы поправки, направленные на декриминализацию деяний, совершаемых бизнесменами.
https://ria.ru/20230315/reviziya-1858050825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), деловая россия
Россия, Экономика, Владимир Путин, Петербургский международный экономический форум (фонд), Деловая Россия
Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления
Путин поручил подготовить идеи по декриминализации некоторых экономических преступлений
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вопрос о декриминализации ряда экономических преступлений будет обсуждаться в том числе на ПМЭФ, заявил Владимир Путин.
По его словам, речь идет в том числе о таких "резиновых статьях", как мошенничество.
«
"Совсем недавно мы только обсуждали этот вопрос с председателем Верховного суда, когда говорили о дальнейшей декриминализации у нас в стране. Я просил и коллег своих в администрации, в правительстве, подготовить соответствующие предложения, если это удастся всем сделать, можно будет поговорить об этом и на Петербургском экономическом форуме", — сказал президент на встрече с членами "Деловой России
".
Он подчеркнул, что завершить проработку идей по этому вопросу нужно в ближайшее время и правительство этим занимается.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 14 по 17 июня.
Во время послания Федеральному собранию в феврале Путин призвал вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве. Как отметил глава государства, в этом вопросе нельзя допустить вседозволенности, но и "перегибать палку тоже ни к чему".
В марте президент поручил правительству совместно с палатами Федерального собрания, Верховным судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД и ведущими объединениями предпринимателей до 1 мая внести в законы поправки, направленные на декриминализацию деяний, совершаемых бизнесменами.
ГП устроит ревизию всех экономических дел, расследуемых больше года