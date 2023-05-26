https://ria.ru/20230526/dekriminalizatsiya-1874427464.html

Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления

Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления - РИА Новости, 26.05.2023

Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления

Вопрос о декриминализации ряда экономических преступлений будет обсуждаться в том числе на ПМЭФ, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:34

2023-05-26T17:34

2023-05-26T18:30

россия

экономика

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

деловая россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вопрос о декриминализации ряда экономических преступлений будет обсуждаться в том числе на ПМЭФ, заявил Владимир Путин.По его словам, речь идет в том числе о таких "резиновых статьях", как мошенничество. "Совсем недавно мы только обсуждали этот вопрос с председателем Верховного суда, когда говорили о дальнейшей декриминализации у нас в стране. Я просил и коллег своих в администрации, в правительстве, подготовить соответствующие предложения, если это удастся всем сделать, можно будет поговорить об этом и на Петербургском экономическом форуме", — сказал президент на встрече с членами "Деловой России".Он подчеркнул, что завершить проработку идей по этому вопросу нужно в ближайшее время и правительство этим занимается.Во время послания Федеральному собранию в феврале Путин призвал вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве. Как отметил глава государства, в этом вопросе нельзя допустить вседозволенности, но и "перегибать палку тоже ни к чему". В марте президент поручил правительству совместно с палатами Федерального собрания, Верховным судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД и ведущими объединениями предпринимателей до 1 мая внести в законы поправки, направленные на декриминализацию деяний, совершаемых бизнесменами.

https://ria.ru/20230315/reviziya-1858050825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), деловая россия