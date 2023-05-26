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На Сахалине отменили все ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2023
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07:22 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/covid-19-1874243991.html
На Сахалине отменили все ограничения по COVID-19
На Сахалине отменили все ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2023
На Сахалине отменили все ограничения по COVID-19
Действовавший более трех лет режим повышенной готовности из-за COVID-19 отменили в Сахалинской области, информирует в пятницу правительство региона. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T07:22
2023-05-26T07:22
общество
сахалинская область
сахалин
россия
валерий лимаренко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая - РИА Новости. Действовавший более трех лет режим повышенной готовности из-за COVID-19 отменили в Сахалинской области, информирует в пятницу правительство региона. "Решение об отмене режима повышенной готовности принято в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе на основании заключения Роспотребнадзора. Соответствующий указ подписал губернатор островного региона Валерий Лимаренко", - говорится в сообщении правительства. По данным пресс-службы, режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств из-за COVID-19 действовал в Сахалинской области с 18 марта 2020 года. Причем островной регион вступил в него позже других субъектов России в силу географического положения и развития эпидемиологической ситуации. "Чтобы определить, насколько сегодня эпидемиологическая ситуация в регионе управляема и стабильна, был проведен комплексный анализ сразу по нескольким показателям. Так, за последние недели у нас отмечается стойкое снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а темп прироста и вовсе имеет отрицательное значение - 18,2 процента. При этом в медицинских учреждениях нет занятых коек с аппаратами ИВЛ", - цитирует пресс-служба руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольгу Фунтусову. По данным властей региона, несмотря на отмену режима повышенной готовности, в системе здравоохранения Сахалинской области сохраняются резервы для оказания помощи пациентам, заразившимся инфекцией.
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общество, сахалинская область, сахалин, россия, валерий лимаренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
Общество, Сахалинская область, Сахалин, Россия, Валерий Лимаренко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России
На Сахалине отменили все ограничения по COVID-19

На Сахалине отменили действовавший более трех лет режим готовности из-за COVID-19

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне" инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне" инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая - РИА Новости. Действовавший более трех лет режим повышенной готовности из-за COVID-19 отменили в Сахалинской области, информирует в пятницу правительство региона.
«
"Решение об отмене режима повышенной готовности принято в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе на основании заключения Роспотребнадзора. Соответствующий указ подписал губернатор островного региона Валерий Лимаренко", - говорится в сообщении правительства.
По данным пресс-службы, режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств из-за COVID-19 действовал в Сахалинской области с 18 марта 2020 года. Причем островной регион вступил в него позже других субъектов России в силу географического положения и развития эпидемиологической ситуации.
"Чтобы определить, насколько сегодня эпидемиологическая ситуация в регионе управляема и стабильна, был проведен комплексный анализ сразу по нескольким показателям. Так, за последние недели у нас отмечается стойкое снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а темп прироста и вовсе имеет отрицательное значение - 18,2 процента. При этом в медицинских учреждениях нет занятых коек с аппаратами ИВЛ", - цитирует пресс-служба руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольгу Фунтусову.
По данным властей региона, несмотря на отмену режима повышенной готовности, в системе здравоохранения Сахалинской области сохраняются резервы для оказания помощи пациентам, заразившимся инфекцией.
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ОбществоСахалинская областьСахалинРоссияВалерий ЛимаренкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
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