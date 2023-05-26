https://ria.ru/20230526/chelyabinsk-1874396668.html
Текслер: Челябинск должен стать центром скоростных перевозок грузов в Иран
Текслер: Челябинск должен стать центром скоростных перевозок грузов в Иран - РИА Новости, 26.05.2023
Текслер: Челябинск должен стать центром скоростных перевозок грузов в Иран
Челябинская область считает очень перспективным запуск скоростных грузовых поездов из региона в Казахстан и далее в Иран и Индию, но необходимо "расшить"... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:16
2023-05-26T16:16
2023-05-26T16:16
челябинская область
челябинская область
иран
алексей текслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_e5f1e3ea91f85d6b23a3ad154a5d01b4.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Челябинская область считает очень перспективным запуск скоростных грузовых поездов из региона в Казахстан и далее в Иран и Индию, но необходимо "расшить" существующие "узкие места", сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер. В четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета выступил с предложением о том, что Челябинская область может стать логистическим центром в транспортном коридоре Север-Юг, который соединит Россию со Средним Востоком. Речь идет о запуске грузовых поездов по магистрали Челябинск - Болашак - Иран. Глава Челябинской области Алексей Текслер в мае в ходе рабочего визита в Казахстан отмечал, что это один из вопросов, который подробно прорабатывался, он озвучил эту инициативу на встрече с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым. "На Транссибе железнодорожные узлы Челябинска являются ключевыми, наш регион граничит с Казахстаном, есть выходы на весь Уральский регион и Зауралье, не только Свердловская область, Тюмень, но и Пермский край, ориентация на сибирские регионы... И предложение, которое вчера прозвучало… это наша инициатива. Смысл - Челябинск как крупный логистический центр, ТЛК "Южноуральский". Мы можем быть точкой входа, таким центром приема грузов, которые дальше могут и должны двигаться в сторону Ирана. Собственно, это коридор Север-Юг - у него есть несколько направлений, и то направление, которое восточное, - через Казахстан, Туркменистан в Иран и дальше в Индию. Это очень перспективное направление… И вчера президент Казахстана об этом говорил. Мы, конечно, поддерживаем это предложение", - сказал Текслер журналистам. Глава региона пояснил, что с президент Казахстана говорил об "узких местах", которые есть на всем протяжении данного маршрута. "Токаев говорил о тех участках, которые нужно модернизировать, чтобы обеспечить поток и скорость. И сегодня тестовые отправки мы сделали. Вся железная дорога идет по маршруту – он существует, но есть "узкие места", и их расшив, можно обеспечить грузопоток и скорость", - сказал Текслер. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал о том, что приветствует намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении Китая, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. "Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север-Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран. Для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север-Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске", - приводятся на сайте президента республики слова Токаева с заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве. Он отмечал, что республика готова реконструировать "узкие места" в железнодорожной сети Бейнеу – Мангыстау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар. Президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета отмечал необходимость развития новой инфраструктуры транспортных коридоров. "В сфере транспортно-логистической инфраструктуры хочу акцентировать внимание на необходимости развития новой инфраструктуры транспортных коридоров, в частности, по направлениям Север-Юг и Восток-Запад. В прошлом году был утвержден перечень приоритетных инфраструктурных интеграционных проектов в сфере транспорта. Необходимо активизировать работу по расширению данного перечня с учетом долгосрочных перспектив, а также создавать условия для их успешной реализации, в том числе в части их финансирования", - приводятся слова Жапарова на сайте президента республики.
https://ria.ru/20230525/chelyabinsk-1874104403.html
https://ria.ru/20230525/vozdukh-1874087564.html
челябинская область
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e845d7a660c3c931fb627966036383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, иран, алексей текслер
Челябинская область, Челябинская область, Иран, Алексей Текслер