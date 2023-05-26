https://ria.ru/20230526/chelyabinsk-1874396668.html

Текслер: Челябинск должен стать центром скоростных перевозок грузов в Иран

Текслер: Челябинск должен стать центром скоростных перевозок грузов в Иран - РИА Новости, 26.05.2023

Текслер: Челябинск должен стать центром скоростных перевозок грузов в Иран

Челябинская область считает очень перспективным запуск скоростных грузовых поездов из региона в Казахстан и далее в Иран и Индию, но необходимо "расшить"... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:16

2023-05-26T16:16

2023-05-26T16:16

челябинская область

челябинская область

иран

алексей текслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_e5f1e3ea91f85d6b23a3ad154a5d01b4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Челябинская область считает очень перспективным запуск скоростных грузовых поездов из региона в Казахстан и далее в Иран и Индию, но необходимо "расшить" существующие "узкие места", сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер. В четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета выступил с предложением о том, что Челябинская область может стать логистическим центром в транспортном коридоре Север-Юг, который соединит Россию со Средним Востоком. Речь идет о запуске грузовых поездов по магистрали Челябинск - Болашак - Иран. Глава Челябинской области Алексей Текслер в мае в ходе рабочего визита в Казахстан отмечал, что это один из вопросов, который подробно прорабатывался, он озвучил эту инициативу на встрече с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым. "На Транссибе железнодорожные узлы Челябинска являются ключевыми, наш регион граничит с Казахстаном, есть выходы на весь Уральский регион и Зауралье, не только Свердловская область, Тюмень, но и Пермский край, ориентация на сибирские регионы... И предложение, которое вчера прозвучало… это наша инициатива. Смысл - Челябинск как крупный логистический центр, ТЛК "Южноуральский". Мы можем быть точкой входа, таким центром приема грузов, которые дальше могут и должны двигаться в сторону Ирана. Собственно, это коридор Север-Юг - у него есть несколько направлений, и то направление, которое восточное, - через Казахстан, Туркменистан в Иран и дальше в Индию. Это очень перспективное направление… И вчера президент Казахстана об этом говорил. Мы, конечно, поддерживаем это предложение", - сказал Текслер журналистам. Глава региона пояснил, что с президент Казахстана говорил об "узких местах", которые есть на всем протяжении данного маршрута. "Токаев говорил о тех участках, которые нужно модернизировать, чтобы обеспечить поток и скорость. И сегодня тестовые отправки мы сделали. Вся железная дорога идет по маршруту – он существует, но есть "узкие места", и их расшив, можно обеспечить грузопоток и скорость", - сказал Текслер. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал о том, что приветствует намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении Китая, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. "Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север-Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран. Для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север-Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске", - приводятся на сайте президента республики слова Токаева с заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве. Он отмечал, что республика готова реконструировать "узкие места" в железнодорожной сети Бейнеу – Мангыстау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар. Президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета отмечал необходимость развития новой инфраструктуры транспортных коридоров. "В сфере транспортно-логистической инфраструктуры хочу акцентировать внимание на необходимости развития новой инфраструктуры транспортных коридоров, в частности, по направлениям Север-Юг и Восток-Запад. В прошлом году был утвержден перечень приоритетных инфраструктурных интеграционных проектов в сфере транспорта. Необходимо активизировать работу по расширению данного перечня с учетом долгосрочных перспектив, а также создавать условия для их успешной реализации, в том числе в части их финансирования", - приводятся слова Жапарова на сайте президента республики.

https://ria.ru/20230525/chelyabinsk-1874104403.html

https://ria.ru/20230525/vozdukh-1874087564.html

челябинская область

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

челябинская область, иран, алексей текслер