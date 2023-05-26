https://ria.ru/20230526/byudzhet-1874413418.html

В Раде рассказали о пополнении бюджета Украины за счет иностранной помощи

В Раде рассказали о пополнении бюджета Украины за счет иностранной помощи - РИА Новости, 26.05.2023

В Раде рассказали о пополнении бюджета Украины за счет иностранной помощи

Более 50 миллиардов долларов поступлений в бюджет Украины приходится на международную помощь начиная с февраля 2022 года, сообщил в пятницу глава... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:59

2023-05-26T16:59

2023-05-26T17:00

специальная военная операция на украине

экономика

украина

даниил гетманцев

верховная рада украины

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 50 миллиардов долларов поступлений в бюджет Украины приходится на международную помощь начиная с февраля 2022 года, сообщил в пятницу глава финансово-налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. "Международная поддержка на финансирование бюджета с начала 2023 года достигла 18,4 миллиардов долларов, с начала (российской военной операции - ред.) 50,5 миллиарда долларов, из которых 19,2 миллиарда долларов составляют гранты – безвозвратная финансовая помощь. Это беспрецедентный уровень помощи", - написал Гетманцев своем телеграм-канале. Он отметил, что на этой неделе Украина получила очередной транш в размере 1,5 миллиарда евро от ЕС в рамках программы макрофинансовой помощи. Это четвертый транш с начала года, текущие поступления в рамках программы в 2023 году составляют 7,5 миллиарда долларов, на весь 2023 год - 18 миллиардов долларов, уточнил депутат. Как отмечал ранее премьер Украины Денис Шмыгаль, Евросоюз предоставил Киеву 14,7 миллиарда евро макрофинансовой помощи с начала российской военной операции.

https://ria.ru/20230509/pomosch-1870640044.html

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экономика, украина, даниил гетманцев, верховная рада украины, евросоюз, в мире