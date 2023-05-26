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В Раде рассказали о пополнении бюджета Украины за счет иностранной помощи - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 26.05.2023 (обновлено: 17:00 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/byudzhet-1874413418.html
В Раде рассказали о пополнении бюджета Украины за счет иностранной помощи
В Раде рассказали о пополнении бюджета Украины за счет иностранной помощи - РИА Новости, 26.05.2023
В Раде рассказали о пополнении бюджета Украины за счет иностранной помощи
Более 50 миллиардов долларов поступлений в бюджет Украины приходится на международную помощь начиная с февраля 2022 года, сообщил в пятницу глава... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:59
2023-05-26T17:00
специальная военная операция на украине
экономика
украина
даниил гетманцев
верховная рада украины
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 50 миллиардов долларов поступлений в бюджет Украины приходится на международную помощь начиная с февраля 2022 года, сообщил в пятницу глава финансово-налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. "Международная поддержка на финансирование бюджета с начала 2023 года достигла 18,4 миллиардов долларов, с начала (российской военной операции - ред.) 50,5 миллиарда долларов, из которых 19,2 миллиарда долларов составляют гранты – безвозвратная финансовая помощь. Это беспрецедентный уровень помощи", - написал Гетманцев своем телеграм-канале. Он отметил, что на этой неделе Украина получила очередной транш в размере 1,5 миллиарда евро от ЕС в рамках программы макрофинансовой помощи. Это четвертый транш с начала года, текущие поступления в рамках программы в 2023 году составляют 7,5 миллиарда долларов, на весь 2023 год - 18 миллиардов долларов, уточнил депутат. Как отмечал ранее премьер Украины Денис Шмыгаль, Евросоюз предоставил Киеву 14,7 миллиарда евро макрофинансовой помощи с начала российской военной операции.
https://ria.ru/20230509/pomosch-1870640044.html
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экономика, украина, даниил гетманцев, верховная рада украины, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины, Евросоюз, В мире
В Раде рассказали о пополнении бюджета Украины за счет иностранной помощи

Верховная рада: в бюджет Украины поступили более 50 миллиардов долларов иностранной помощи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 50 миллиардов долларов поступлений в бюджет Украины приходится на международную помощь начиная с февраля 2022 года, сообщил в пятницу глава финансово-налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
«
"Международная поддержка на финансирование бюджета с начала 2023 года достигла 18,4 миллиардов долларов, с начала (российской военной операции - ред.) 50,5 миллиарда долларов, из которых 19,2 миллиарда долларов составляют гранты – безвозвратная финансовая помощь. Это беспрецедентный уровень помощи", - написал Гетманцев своем телеграм-канале.
Он отметил, что на этой неделе Украина получила очередной транш в размере 1,5 миллиарда евро от ЕС в рамках программы макрофинансовой помощи. Это четвертый транш с начала года, текущие поступления в рамках программы в 2023 году составляют 7,5 миллиарда долларов, на весь 2023 год - 18 миллиардов долларов, уточнил депутат.
Как отмечал ранее премьер Украины Денис Шмыгаль, Евросоюз предоставил Киеву 14,7 миллиарда евро макрофинансовой помощи с начала российской военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаДаниил ГетманцевВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВ мире
 
 
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