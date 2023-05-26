https://ria.ru/20230526/bumaga-1874209267.html

Ефимов: выпуск бумажных изделий в Москве вырос на 5,6% в первом квартале

Ефимов: выпуск бумажных изделий в Москве вырос на 5,6% в первом квартале - РИА Новости, 26.05.2023

Ефимов: выпуск бумажных изделий в Москве вырос на 5,6% в первом квартале

Предприятия Москвы в первом квартале текущего года увеличили производство бумажных изделий на 5,6% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T09:10

2023-05-26T09:10

2023-05-26T09:11

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757395_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e4e7a458a7f63f9beda3cd2e470ebf5c.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предприятия Москвы в первом квартале текущего года увеличили производство бумажных изделий на 5,6% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве функционируют более 40 производителей бумажных изделий, необходимых для работы ряда других отраслей промышленности и экономики. Например, столичная упаковка востребована в продовольственной, фармацевтической и косметической сферах. Спрос на нее стабильно растет из-за уменьшения объема иностранных аналогов на рынке", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что, помимо картонной упаковки, столичные предприятия выпускают одноразовую посуду, чековые ленты для кассовых аппаратов, банкоматов и факсов, самоклеящиеся материалы для изготовления этикеток и наклеек, товары для печати и многое другое. При этом компании отрасли постоянно расширяют ассортимент изделий, модернизируют оборудование и наращивают мощности.В свою очередь, город оказывает поддержку предприятиям бумажной отрасли, предлагая им льготные займы, субсидии, а также давая налоговые преференции, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230518/medizdeliya-1872483025.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва