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Ефимов: выпуск бумажных изделий в Москве вырос на 5,6% в первом квартале - РИА Новости, 26.05.2023
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09:10 26.05.2023 (обновлено: 09:11 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/bumaga-1874209267.html
Ефимов: выпуск бумажных изделий в Москве вырос на 5,6% в первом квартале
Ефимов: выпуск бумажных изделий в Москве вырос на 5,6% в первом квартале - РИА Новости, 26.05.2023
Ефимов: выпуск бумажных изделий в Москве вырос на 5,6% в первом квартале
Предприятия Москвы в первом квартале текущего года увеличили производство бумажных изделий на 5,6% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:10
2023-05-26T09:11
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предприятия Москвы в первом квартале текущего года увеличили производство бумажных изделий на 5,6% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве функционируют более 40 производителей бумажных изделий, необходимых для работы ряда других отраслей промышленности и экономики. Например, столичная упаковка востребована в продовольственной, фармацевтической и косметической сферах. Спрос на нее стабильно растет из-за уменьшения объема иностранных аналогов на рынке", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что, помимо картонной упаковки, столичные предприятия выпускают одноразовую посуду, чековые ленты для кассовых аппаратов, банкоматов и факсов, самоклеящиеся материалы для изготовления этикеток и наклеек, товары для печати и многое другое. При этом компании отрасли постоянно расширяют ассортимент изделий, модернизируют оборудование и наращивают мощности.В свою очередь, город оказывает поддержку предприятиям бумажной отрасли, предлагая им льготные займы, субсидии, а также давая налоговые преференции, уточняется в сообщении.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: выпуск бумажных изделий в Москве вырос на 5,6% в первом квартале

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предприятия Москвы в первом квартале текущего года увеличили производство бумажных изделий на 5,6% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве функционируют более 40 производителей бумажных изделий, необходимых для работы ряда других отраслей промышленности и экономики. Например, столичная упаковка востребована в продовольственной, фармацевтической и косметической сферах. Спрос на нее стабильно растет из-за уменьшения объема иностранных аналогов на рынке", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов добавил, что, помимо картонной упаковки, столичные предприятия выпускают одноразовую посуду, чековые ленты для кассовых аппаратов, банкоматов и факсов, самоклеящиеся материалы для изготовления этикеток и наклеек, товары для печати и многое другое. При этом компании отрасли постоянно расширяют ассортимент изделий, модернизируют оборудование и наращивают мощности.
В свою очередь, город оказывает поддержку предприятиям бумажной отрасли, предлагая им льготные займы, субсидии, а также давая налоговые преференции, уточняется в сообщении.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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