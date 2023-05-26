https://ria.ru/20230526/braziliya-1874430993.html
Президент Бразилии подтвердил готовность говорить и с Москвой, и с Киевом
Президент Бразилии подтвердил готовность говорить и с Москвой, и с Киевом - РИА Новости, 26.05.2023
Президент Бразилии подтвердил готовность говорить и с Москвой, и с Киевом
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе разговора с главой российского государства Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог с Москвой и РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:48
2023-05-26T17:48
2023-05-26T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе разговора с главой российского государства Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог с Москвой и Киевом о поиске мира на Украине, сообщил сам бразильский лидер."Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я… подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем, вести диалог с обеими сторонами конфликта в поисках мира", - написал Лула да Силва в Twitter.Президент Бразилии заявлял ранее, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
https://ria.ru/20230522/sammit-1873306393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Президент Бразилии подтвердил готовность говорить и с Москвой, и с Киевом
Президент Бразилии Лула заявил, что готов говорить и с Москвой, и с Киевом для поиска мира