Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии подтвердил готовность говорить и с Москвой, и с Киевом - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 26.05.2023 (обновлено: 18:02 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/braziliya-1874430993.html
Президент Бразилии подтвердил готовность говорить и с Москвой, и с Киевом
Президент Бразилии подтвердил готовность говорить и с Москвой, и с Киевом - РИА Новости, 26.05.2023
Президент Бразилии подтвердил готовность говорить и с Москвой, и с Киевом
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе разговора с главой российского государства Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог с Москвой и РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:48
2023-05-26T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820992626_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3d1d2615ef0d390664054b2bac939932.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе разговора с главой российского государства Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог с Москвой и Киевом о поиске мира на Украине, сообщил сам бразильский лидер."Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я… подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем, вести диалог с обеими сторонами конфликта в поисках мира", - написал Лула да Силва в Twitter.Президент Бразилии заявлял ранее, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
https://ria.ru/20230522/sammit-1873306393.html
бразилия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820992626_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_720c142bac44e6e50ac191312dd5b4e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Президент Бразилии подтвердил готовность говорить и с Москвой, и с Киевом

Президент Бразилии Лула заявил, что готов говорить и с Москвой, и с Киевом для поиска мира

© AP Photo / Andre PennerПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Andre Penner
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе разговора с главой российского государства Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог с Москвой и Киевом о поиске мира на Украине, сообщил сам бразильский лидер.
«
"Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я… подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем, вести диалог с обеими сторонами конфликта в поисках мира", - написал Лула да Силва в Twitter.
Президент Бразилии заявлял ранее, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях G7
22 мая, 03:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала