https://ria.ru/20230526/braziliya-1874430993.html

Президент Бразилии подтвердил готовность говорить и с Москвой, и с Киевом

Президент Бразилии подтвердил готовность говорить и с Москвой, и с Киевом - РИА Новости, 26.05.2023

Президент Бразилии подтвердил готовность говорить и с Москвой, и с Киевом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе разговора с главой российского государства Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог с Москвой и РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:48

2023-05-26T17:48

2023-05-26T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе разговора с главой российского государства Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог с Москвой и Киевом о поиске мира на Украине, сообщил сам бразильский лидер."Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я… подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем, вести диалог с обеими сторонами конфликта в поисках мира", - написал Лула да Силва в Twitter.Президент Бразилии заявлял ранее, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.

https://ria.ru/20230522/sammit-1873306393.html

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Кирилл Волков

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, украина, россия, ситуация в днр и лнр