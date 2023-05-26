https://ria.ru/20230526/bolgariya-1874384254.html

Президент Болгарии заявил, что русские и украинцы одинаково близки стране

Президент Болгарии заявил, что русские и украинцы одинаково близки стране - РИА Новости, 26.05.2023

Президент Болгарии заявил, что русские и украинцы одинаково близки стране

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что русские и украинцы одинаково близки болгарам. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:54

2023-05-26T15:54

2023-05-26T15:54

в мире

болгария

россия

украина

румен радев

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что русские и украинцы одинаково близки болгарам. Радев с благодарностью упомянул о том, какую роль Россия сыграла в освобождении Балкан от османского владычества в XIX веке, потеряв при этом около 150 тысяч солдат. "У Болгарии категорически однозначная позиция. Поэтому мы настаиваем на скорейшем дипломатическом и мирном решении конфликта, поскольку русские и украинцы нам одинаково близки. У нас одинаково тесные исторические связи", - приводит слова Радева болгарское агентство Novinite. Президент сделал это заявление во время официального визита хорватского лидера Зорана Милановича в Болгарию. Хорватский президент поддержал позицию Радева и подчеркнул, что не всегда единство ЕС по всем вопросам имеет какую-то ценность. В марте вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила за переговоры между Россией и Украиной, заявив, что в противном случае существует риск серьезной эскалации.

https://ria.ru/20230303/bolgariya-1855524238.html

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Кирилл Волков

в мире, болгария, россия, украина, румен радев