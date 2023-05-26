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Президент Болгарии заявил, что русские и украинцы одинаково близки стране - РИА Новости, 26.05.2023
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15:54 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/bolgariya-1874384254.html
Президент Болгарии заявил, что русские и украинцы одинаково близки стране
Президент Болгарии заявил, что русские и украинцы одинаково близки стране - РИА Новости, 26.05.2023
Президент Болгарии заявил, что русские и украинцы одинаково близки стране
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что русские и украинцы одинаково близки болгарам. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:54
2023-05-26T15:54
в мире
болгария
россия
украина
румен радев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что русские и украинцы одинаково близки болгарам. Радев с благодарностью упомянул о том, какую роль Россия сыграла в освобождении Балкан от османского владычества в XIX веке, потеряв при этом около 150 тысяч солдат. "У Болгарии категорически однозначная позиция. Поэтому мы настаиваем на скорейшем дипломатическом и мирном решении конфликта, поскольку русские и украинцы нам одинаково близки. У нас одинаково тесные исторические связи", - приводит слова Радева болгарское агентство Novinite. Президент сделал это заявление во время официального визита хорватского лидера Зорана Милановича в Болгарию. Хорватский президент поддержал позицию Радева и подчеркнул, что не всегда единство ЕС по всем вопросам имеет какую-то ценность. В марте вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила за переговоры между Россией и Украиной, заявив, что в противном случае существует риск серьезной эскалации.
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в мире, болгария, россия, украина, румен радев
В мире, Болгария, Россия, Украина, Румен Радев
Президент Болгарии заявил, что русские и украинцы одинаково близки стране

Президент Радев заявил, что русские и украинцы одинаково близки болгарам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что русские и украинцы одинаково близки болгарам.
Радев с благодарностью упомянул о том, какую роль Россия сыграла в освобождении Балкан от османского владычества в XIX веке, потеряв при этом около 150 тысяч солдат.
"У Болгарии категорически однозначная позиция. Поэтому мы настаиваем на скорейшем дипломатическом и мирном решении конфликта, поскольку русские и украинцы нам одинаково близки. У нас одинаково тесные исторические связи", - приводит слова Радева болгарское агентство Novinite. Президент сделал это заявление во время официального визита хорватского лидера Зорана Милановича в Болгарию. Хорватский президент поддержал позицию Радева и подчеркнул, что не всегда единство ЕС по всем вопросам имеет какую-то ценность.
В марте вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила за переговоры между Россией и Украиной, заявив, что в противном случае существует риск серьезной эскалации.
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