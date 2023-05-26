https://ria.ru/20230526/blagoustroystvo-1874254644.html
Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино"
Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино" - РИА Новости, 26.05.2023
Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино"
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станций "Крекшино" и "Санино" МЦД-4 в ТиНАО, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:17
2023-05-26T09:17
2023-05-26T09:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
тинао
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150555/89/1505558907_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_a7965c09420ac90738ff02c15fbdf181.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станций "Крекшино" и "Санино" МЦД-4 в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Основная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино", адаптация пространства возле них под запросы пассажиров и местных жителей. В рамках работ сделаем современные пешеходные зоны, обновим освещение, на финальном этапе проведем озеленение", - отметил Бирюков. По его словам, в границы благоустройства вошли ряд улиц, прилегающих к станциям, в том числе улицы 1-я Железнодорожная и частично 2-я Железнодорожная, улица Октябрьская от дома 3 до дома 10, улица Свободы от дома 1 до дома 8, проходы внутри кварталов № 92 и № 96 от железнодорожных путей до пересечения с улицей Вишневой, пешеходная связь улиц 2-я и 8-я Просеки. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещены строительные городки, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим остановочные павильоны и энергоэффективные фонари. Для повышения безопасности пешеходов на переходах рядом со станциями появятся опоры контрастного освещения и новые светофоры", - рассказал Бирюков. Он отметил, что между ЖК "Медовая долина" и железной дорогой организуют подъездной путь и пешеходные маршруты протяженностью около 600 метров к жилым кварталам от станции "Санино". Возле нее поставят остановочный павильон, обустроят удобную парковку и разворотный круг для автобусов и машин. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что основные работы по благоустройству возле станций "Санино" и "Крекшино" планируется завершить до конца этого года.
https://ria.ru/20230523/blagoustroystvo-1873541450.html
https://ria.ru/20230522/blagoustroystvo-1873432684.html
тинао
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150555/89/1505558907_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_fea94dff1d42575693f2af98ccf08f3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинао, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино"
Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино" в ТиНАО
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станций "Крекшино" и "Санино" МЦД-4 в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Основная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино", адаптация пространства возле них под запросы пассажиров и местных жителей. В рамках работ сделаем современные пешеходные зоны, обновим освещение, на финальном этапе проведем озеленение", - отметил Бирюков
.
По его словам, в границы благоустройства вошли ряд улиц, прилегающих к станциям, в том числе улицы 1-я Железнодорожная и частично 2-я Железнодорожная, улица Октябрьская от дома 3 до дома 10, улица Свободы от дома 1 до дома 8, проходы внутри кварталов № 92 и № 96 от железнодорожных путей до пересечения с улицей Вишневой, пешеходная связь улиц 2-я и 8-я Просеки.
Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещены строительные городки, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
Возле станции МЦД-4 "Поклонная" стартовали работы по благоустройству
"В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим остановочные павильоны и энергоэффективные фонари. Для повышения безопасности пешеходов на переходах рядом со станциями появятся опоры контрастного освещения и новые светофоры", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что между ЖК "Медовая долина" и железной дорогой организуют подъездной путь и пешеходные маршруты протяженностью около 600 метров к жилым кварталам от станции "Санино". Возле нее поставят остановочный павильон, обустроят удобную парковку и разворотный круг для автобусов и машин.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что основные работы по благоустройству возле станций "Санино" и "Крекшино" планируется завершить до конца этого года.
Более 560 тысяч жителей Челябинской области выбрали объекты благоустройства