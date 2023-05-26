https://ria.ru/20230526/blagoustroystvo-1874254644.html

Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино"

Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино" - РИА Новости, 26.05.2023

Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станций "Крекшино" и "Санино" МЦД-4 в ТиНАО, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T09:17

2023-05-26T09:17

2023-05-26T09:18

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тинао

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петр бирюков

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станций "Крекшино" и "Санино" МЦД-4 в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Основная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино", адаптация пространства возле них под запросы пассажиров и местных жителей. В рамках работ сделаем современные пешеходные зоны, обновим освещение, на финальном этапе проведем озеленение", - отметил Бирюков. По его словам, в границы благоустройства вошли ряд улиц, прилегающих к станциям, в том числе улицы 1-я Железнодорожная и частично 2-я Железнодорожная, улица Октябрьская от дома 3 до дома 10, улица Свободы от дома 1 до дома 8, проходы внутри кварталов № 92 и № 96 от железнодорожных путей до пересечения с улицей Вишневой, пешеходная связь улиц 2-я и 8-я Просеки. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещены строительные городки, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим остановочные павильоны и энергоэффективные фонари. Для повышения безопасности пешеходов на переходах рядом со станциями появятся опоры контрастного освещения и новые светофоры", - рассказал Бирюков. Он отметил, что между ЖК "Медовая долина" и железной дорогой организуют подъездной путь и пешеходные маршруты протяженностью около 600 метров к жилым кварталам от станции "Санино". Возле нее поставят остановочный павильон, обустроят удобную парковку и разворотный круг для автобусов и машин. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что основные работы по благоустройству возле станций "Санино" и "Крекшино" планируется завершить до конца этого года.

https://ria.ru/20230523/blagoustroystvo-1873541450.html

https://ria.ru/20230522/blagoustroystvo-1873432684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тинао, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы