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Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино" - РИА Новости, 26.05.2023
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09:17 26.05.2023 (обновлено: 09:18 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/blagoustroystvo-1874254644.html
Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино"
Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино" - РИА Новости, 26.05.2023
Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино"
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станций "Крекшино" и "Санино" МЦД-4 в ТиНАО, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:17
2023-05-26T09:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
тинао
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станций "Крекшино" и "Санино" МЦД-4 в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Основная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино", адаптация пространства возле них под запросы пассажиров и местных жителей. В рамках работ сделаем современные пешеходные зоны, обновим освещение, на финальном этапе проведем озеленение", - отметил Бирюков. По его словам, в границы благоустройства вошли ряд улиц, прилегающих к станциям, в том числе улицы 1-я Железнодорожная и частично 2-я Железнодорожная, улица Октябрьская от дома 3 до дома 10, улица Свободы от дома 1 до дома 8, проходы внутри кварталов № 92 и № 96 от железнодорожных путей до пересечения с улицей Вишневой, пешеходная связь улиц 2-я и 8-я Просеки. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещены строительные городки, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим остановочные павильоны и энергоэффективные фонари. Для повышения безопасности пешеходов на переходах рядом со станциями появятся опоры контрастного освещения и новые светофоры", - рассказал Бирюков. Он отметил, что между ЖК "Медовая долина" и железной дорогой организуют подъездной путь и пешеходные маршруты протяженностью около 600 метров к жилым кварталам от станции "Санино". Возле нее поставят остановочный павильон, обустроят удобную парковку и разворотный круг для автобусов и машин. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что основные работы по благоустройству возле станций "Санино" и "Крекшино" планируется завершить до конца этого года.
https://ria.ru/20230523/blagoustroystvo-1873541450.html
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тинао, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино"

Работы по благоустройству начали возле станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино" в ТиНАО

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПроведение дорожных работ
Проведение дорожных работ - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Проведение дорожных работ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станций "Крекшино" и "Санино" МЦД-4 в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Основная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станций МЦД-4 "Крекшино" и "Санино", адаптация пространства возле них под запросы пассажиров и местных жителей. В рамках работ сделаем современные пешеходные зоны, обновим освещение, на финальном этапе проведем озеленение", - отметил Бирюков.
По его словам, в границы благоустройства вошли ряд улиц, прилегающих к станциям, в том числе улицы 1-я Железнодорожная и частично 2-я Железнодорожная, улица Октябрьская от дома 3 до дома 10, улица Свободы от дома 1 до дома 8, проходы внутри кварталов № 92 и № 96 от железнодорожных путей до пересечения с улицей Вишневой, пешеходная связь улиц 2-я и 8-я Просеки.
Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещены строительные городки, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
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"В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим остановочные павильоны и энергоэффективные фонари. Для повышения безопасности пешеходов на переходах рядом со станциями появятся опоры контрастного освещения и новые светофоры", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что между ЖК "Медовая долина" и железной дорогой организуют подъездной путь и пешеходные маршруты протяженностью около 600 метров к жилым кварталам от станции "Санино". Возле нее поставят остановочный павильон, обустроят удобную парковку и разворотный круг для автобусов и машин.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что основные работы по благоустройству возле станций "Санино" и "Крекшино" планируется завершить до конца этого года.
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