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Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов - РИА Новости, 26.05.2023
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15:56 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/biznes-1874385117.html
Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов
Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов - РИА Новости, 26.05.2023
Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов
Президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:56
2023-05-26T15:56
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов. "Размеры дотаций и кассовые разрывы. Да, конечно, то, о чем вы сказали, это делается за счет региональных налогов. Но там, по-моему, 44ФЗ позволяет и возмещать определенные деньги. Может быть, этого недостаточно. Но вот именно этих кассовых разрывов нужно избегать", - сказал он на встрече с "Деловой Россией". Путин добавил при этом, что субсидии и так предоставляются.
https://ria.ru/20230504/biznes-1869701030.html
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов

Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал бизнес избегать кассовых разрывов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов.
"Размеры дотаций и кассовые разрывы. Да, конечно, то, о чем вы сказали, это делается за счет региональных налогов. Но там, по-моему, 44ФЗ позволяет и возмещать определенные деньги. Может быть, этого недостаточно. Но вот именно этих кассовых разрывов нужно избегать", - сказал он на встрече с "Деловой Россией".
Путин добавил при этом, что субсидии и так предоставляются.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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