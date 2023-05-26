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Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов
Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов - РИА Новости, 26.05.2023
Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов
Президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:56
2023-05-26T15:56
2023-05-26T15:56
экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов. "Размеры дотаций и кассовые разрывы. Да, конечно, то, о чем вы сказали, это делается за счет региональных налогов. Но там, по-моему, 44ФЗ позволяет и возмещать определенные деньги. Может быть, этого недостаточно. Но вот именно этих кассовых разрывов нужно избегать", - сказал он на встрече с "Деловой Россией". Путин добавил при этом, что субсидии и так предоставляются.
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов
Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал бизнес избегать кассовых разрывов
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов.
"Размеры дотаций и кассовые разрывы. Да, конечно, то, о чем вы сказали, это делается за счет региональных налогов. Но там, по-моему, 44ФЗ позволяет и возмещать определенные деньги. Может быть, этого недостаточно. Но вот именно этих кассовых разрывов нужно избегать", - сказал он на встрече с "Деловой Россией".
Путин добавил при этом, что субсидии и так предоставляются.
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