https://ria.ru/20230526/biznes-1874373354.html

Греф посчитал долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20 процентов стыдной

Греф посчитал долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20 процентов стыдной - РИА Новости, 26.05.2023

Греф посчитал долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20 процентов стыдной

Глава Сбербанка Герман Греф назвал стыдной долю малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте России. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:24

2023-05-26T15:24

2023-05-26T15:54

экономика

россия

герман греф

сбербанк россии

федеральная служба государственной статистики (росстат)

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758005519_0:0:7697:4511_1920x0_80_0_0_def39717519c149bbd07b0e976807ebe.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал стыдной долю малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте России."Доля двадцать процентов ВВП — это стыдно, мне кажется", — заявил он на форуме "Опоры России".По его словам, в Китае доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет 60-70 процентов, в США и Финляндии — около 60 процентов, в Италии — более 70 процентов.Росстат оценил долю малого и среднего бизнеса в ВВП России в 2021 году в 20,3 процента. К 2024-му, согласно национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", этот показатель должен вырасти до 32,5 процента.

https://ria.ru/20230419/gosoboronzakaz-1866211403.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, федеральная служба государственной статистики (росстат), сша, китай