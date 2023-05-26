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Греф посчитал долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20 процентов стыдной - РИА Новости, 26.05.2023
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15:24 26.05.2023 (обновлено: 15:54 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/biznes-1874373354.html
Греф посчитал долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20 процентов стыдной
Греф посчитал долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20 процентов стыдной - РИА Новости, 26.05.2023
Греф посчитал долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20 процентов стыдной
Глава Сбербанка Герман Греф назвал стыдной долю малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте России. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:24
2023-05-26T15:54
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
федеральная служба государственной статистики (росстат)
сша
китай
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал стыдной долю малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте России."Доля двадцать процентов ВВП — это стыдно, мне кажется", — заявил он на форуме "Опоры России".По его словам, в Китае доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет 60-70 процентов, в США и Финляндии — около 60 процентов, в Италии — более 70 процентов.Росстат оценил долю малого и среднего бизнеса в ВВП России в 2021 году в 20,3 процента. К 2024-му, согласно национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", этот показатель должен вырасти до 32,5 процента.
https://ria.ru/20230419/gosoboronzakaz-1866211403.html
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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, федеральная служба государственной статистики (росстат), сша, китай
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), США, Китай
Греф посчитал долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20 процентов стыдной

Глава Сбербанка Греф посчитал стыдной долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20 процентов

© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаГлава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал стыдной долю малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте России.
«
"Доля двадцать процентов ВВП — это стыдно, мне кажется", — заявил он на форуме "Опоры России".
По его словам, в Китае доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет 60-70 процентов, в США и Финляндии — около 60 процентов, в Италии — более 70 процентов.
Росстат оценил долю малого и среднего бизнеса в ВВП России в 2021 году в 20,3 процента. К 2024-му, согласно национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", этот показатель должен вырасти до 32,5 процента.
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ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк РоссииФедеральная служба государственной статистики (Росстат)СШАКитай
 
 
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