https://ria.ru/20230526/biznes-1874367248.html

Путин призвал российский бизнес возвращать свои позиции на рынке

Путин призвал российский бизнес возвращать свои позиции на рынке - РИА Новости, 26.05.2023

Путин призвал российский бизнес возвращать свои позиции на рынке

Российскому бизнесу пришло время возвращать свои позиции на рынке, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:08

2023-05-26T15:08

2023-05-26T16:22

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российскому бизнесу пришло время возвращать свои позиции на рынке, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Отечественные компании уверенно пользуются этой возможностью", — сказал Путин, сравнивая текущую ситуацию с положением в 90-х годах.По словам главы государства, тогда российский рынок отдали "иностранцам, в том числе транснациональным компаниям".Путин добавил, что отечественные компании сейчас увеличивают поставки собственных товаров и услуг. При этом они "не уступают, а то и превосходят иностранные аналоги".Президент также предложил обсудить, как содействовать российским компаниям, выходящим на зарубежный рынок. Он отметил большой потенциал работы в динамично развивающихся странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, выразив уверенность, что "российский бизнес молодой и гибкий, но уже с хорошей закалкой может успешно конкурировать и бороться за покупателя" в этих регионах.При этом помощь властей не ограничится только внешней торговлей."Государство на всех уровнях будет оказывать поддержку, чтобы российские предприниматели наращивали инвестиции и вкладывали средства в строительство предприятий и создание рабочих мест", — указал глава государства.Путин также подчеркнул сознательность российских бизнесменов, абсолютное большинство которых "убедительно делом показали", что их интересы связаны именно с Россией, где они планируют открывать и расширять производство.Президент отметил, что бизнес сегодня не ограничивается только экономической жизнью."Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства — это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета. В самом широком смысле и понимании этого слова. Суверенитета технологического, промышленного, да и даже культурного и ценностного", — сказал Путин.Он подчеркнул, что предприниматели берут на себя огромную ответственность за предприятия, трудовые коллективы, за города и поселки, где ведется бизнес, а также своей деятельностью повышают благосостояние миллионов людей.

https://ria.ru/20230314/biznes-1857840896.html

https://ria.ru/20221124/nauka-1834002836.html

https://ria.ru/20230405/predprinimateli-1863280362.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Пришло время возвращать свои позиции". Путин обратился к российскому бизнесу "Пришло время возвращать свои позиции". Путин обратился к российскому бизнесу 2023-05-26T15:08 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия