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Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией"
Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией" - РИА Новости, 26.05.2023
Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией"
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет обширную по содержанию беседу с бизнесом на встрече с "Деловой Россией", сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:08
2023-05-26T13:08
2023-05-26T13:08
россия
владимир путин
деловая россия
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет обширную по содержанию беседу с бизнесом на встрече с "Деловой Россией", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства будет участвовать в мероприятии по видеосвязи. "Сегодня президент работает в Кремле, сегодня мы все отмечаем День российского предпринимательства. По этому поводу Путин сегодня проведет встречу с членами общественной организации "Деловая Россия". Организация наших бизнесменов. Состоится обширная по содержанию беседа. Будет, во-первых, выступление Путина достаточно большое. Затем выступит и председатель "Деловой России" (Алексей) Репик, который расскажет о стимулировании инвестиций в регионах – одна из важнейших тем", - сказал Песков. Также на мероприятии выступит председатель правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, президент "Деловой России" Павел Титов расскажет о создании нового финансового инструмента с доходностью на базе выручки. По словам Пескова, будет много других выступлений, прозвучат комментарии президента и вопросы главе государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, деловая россия, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Экономика
Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией"
Президент Путин проведет обширную беседу с бизнесом на встрече с "Деловой Россией"
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет обширную по содержанию беседу с бизнесом на встрече с "Деловой Россией", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства будет участвовать в мероприятии по видеосвязи.
"Сегодня президент работает в Кремле, сегодня мы все отмечаем День российского предпринимательства. По этому поводу Путин сегодня проведет встречу с членами общественной организации "Деловая Россия". Организация наших бизнесменов. Состоится обширная по содержанию беседа. Будет, во-первых, выступление Путина достаточно большое. Затем выступит и председатель "Деловой России" (Алексей) Репик, который расскажет о стимулировании инвестиций в регионах – одна из важнейших тем", - сказал Песков.
Также на мероприятии выступит председатель правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, президент "Деловой России" Павел Титов
расскажет о создании нового финансового инструмента с доходностью на базе выручки. По словам Пескова, будет много других выступлений, прозвучат комментарии президента и вопросы главе государства.
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