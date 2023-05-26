https://ria.ru/20230526/biznes-1874318660.html

Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией"

Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией" - РИА Новости, 26.05.2023

Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией"

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет обширную по содержанию беседу с бизнесом на встрече с "Деловой Россией", сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:08

2023-05-26T13:08

2023-05-26T13:08

россия

владимир путин

деловая россия

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет обширную по содержанию беседу с бизнесом на встрече с "Деловой Россией", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства будет участвовать в мероприятии по видеосвязи. "Сегодня президент работает в Кремле, сегодня мы все отмечаем День российского предпринимательства. По этому поводу Путин сегодня проведет встречу с членами общественной организации "Деловая Россия". Организация наших бизнесменов. Состоится обширная по содержанию беседа. Будет, во-первых, выступление Путина достаточно большое. Затем выступит и председатель "Деловой России" (Алексей) Репик, который расскажет о стимулировании инвестиций в регионах – одна из важнейших тем", - сказал Песков. Также на мероприятии выступит председатель правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, президент "Деловой России" Павел Титов расскажет о создании нового финансового инструмента с доходностью на базе выручки. По словам Пескова, будет много других выступлений, прозвучат комментарии президента и вопросы главе государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, деловая россия, экономика