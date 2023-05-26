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Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией" - РИА Новости, 26.05.2023
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13:08 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/biznes-1874318660.html
Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией"
Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией" - РИА Новости, 26.05.2023
Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией"
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет обширную по содержанию беседу с бизнесом на встрече с "Деловой Россией", сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:08
2023-05-26T13:08
россия
владимир путин
деловая россия
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет обширную по содержанию беседу с бизнесом на встрече с "Деловой Россией", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства будет участвовать в мероприятии по видеосвязи. "Сегодня президент работает в Кремле, сегодня мы все отмечаем День российского предпринимательства. По этому поводу Путин сегодня проведет встречу с членами общественной организации "Деловая Россия". Организация наших бизнесменов. Состоится обширная по содержанию беседа. Будет, во-первых, выступление Путина достаточно большое. Затем выступит и председатель "Деловой России" (Алексей) Репик, который расскажет о стимулировании инвестиций в регионах – одна из важнейших тем", - сказал Песков. Также на мероприятии выступит председатель правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, президент "Деловой России" Павел Титов расскажет о создании нового финансового инструмента с доходностью на базе выручки. По словам Пескова, будет много других выступлений, прозвучат комментарии президента и вопросы главе государства.
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россия, владимир путин, деловая россия, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Экономика
Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией"

Президент Путин проведет обширную беседу с бизнесом на встрече с "Деловой Россией"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет обширную по содержанию беседу с бизнесом на встрече с "Деловой Россией", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства будет участвовать в мероприятии по видеосвязи.
"Сегодня президент работает в Кремле, сегодня мы все отмечаем День российского предпринимательства. По этому поводу Путин сегодня проведет встречу с членами общественной организации "Деловая Россия". Организация наших бизнесменов. Состоится обширная по содержанию беседа. Будет, во-первых, выступление Путина достаточно большое. Затем выступит и председатель "Деловой России" (Алексей) Репик, который расскажет о стимулировании инвестиций в регионах – одна из важнейших тем", - сказал Песков.
Также на мероприятии выступит председатель правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко, президент "Деловой России" Павел Титов расскажет о создании нового финансового инструмента с доходностью на базе выручки. По словам Пескова, будет много других выступлений, прозвучат комментарии президента и вопросы главе государства.
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