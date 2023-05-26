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США ищут способы военного применения биотехнологий, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.05.2023
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10:43 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/biotekhnologii-1874270327.html
США ищут способы военного применения биотехнологий, заявили в Минобороны
США ищут способы военного применения биотехнологий, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.05.2023
США ищут способы военного применения биотехнологий, заявили в Минобороны
США ставят перед собой долговременные цели по поиску военного применения биотехнологий, чтобы обогнать стратегических соперников, заявил начальник войск... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:43
2023-05-26T10:43
сша
игорь кириллов
войска рхбз
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США ставят перед собой долговременные цели по поиску военного применения биотехнологий, чтобы обогнать стратегических соперников, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Документ определяет долговременные цели по развитию биотехнологий и поиску их военного применения. Заявленная цель, цитата, – "…обеспечить технологический суверенитет в области биопроизводства и обогнать стратегических соперников", - сказал он на брифинге, цитируя на брифинге новую стратегию США в области биопроизводства, утвержденную 23 марта 2023 года. Кириллов обратил внимание, что стратегия разработана американским военным ведомством. "Объем финансирования мероприятий в рамках утвержденных стратегических документов на предстоящие пять лет составляет порядка 90 миллиардов долларов. При этом США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире и оставляют за собой право проведения исследований "двойного назначения", в том числе за пределами национальной территории", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20230526/bioprogrammy-1874268808.html
https://ria.ru/20230526/biolaboratoriya-1874268154.html
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сша, игорь кириллов, войска рхбз, в мире
США, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, В мире
США ищут способы военного применения биотехнологий, заявили в Минобороны

Минобороны: США ищут способы военного применения биотехнологий, чтобы обогнать соперников

© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYМедицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США ставят перед собой долговременные цели по поиску военного применения биотехнологий, чтобы обогнать стратегических соперников, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Документ определяет долговременные цели по развитию биотехнологий и поиску их военного применения. Заявленная цель, цитата, – "…обеспечить технологический суверенитет в области биопроизводства и обогнать стратегических соперников", - сказал он на брифинге, цитируя на брифинге новую стратегию США в области биопроизводства, утвержденную 23 марта 2023 года.
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове
Вчера, 10:38
Кириллов обратил внимание, что стратегия разработана американским военным ведомством.
"Объем финансирования мероприятий в рамках утвержденных стратегических документов на предстоящие пять лет составляет порядка 90 миллиардов долларов. При этом США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире и оставляют за собой право проведения исследований "двойного назначения", в том числе за пределами национальной территории", - подчеркнул генерал.
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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СШАИгорь КирилловВойска РХБЗВ мире
 
 
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