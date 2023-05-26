https://ria.ru/20230526/biotekhnologii-1874270327.html

США ищут способы военного применения биотехнологий, заявили в Минобороны

США ищут способы военного применения биотехнологий, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.05.2023

США ищут способы военного применения биотехнологий, заявили в Минобороны

США ставят перед собой долговременные цели по поиску военного применения биотехнологий, чтобы обогнать стратегических соперников, заявил начальник войск... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:43

2023-05-26T10:43

2023-05-26T10:43

сша

игорь кириллов

войска рхбз

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США ставят перед собой долговременные цели по поиску военного применения биотехнологий, чтобы обогнать стратегических соперников, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Документ определяет долговременные цели по развитию биотехнологий и поиску их военного применения. Заявленная цель, цитата, – "…обеспечить технологический суверенитет в области биопроизводства и обогнать стратегических соперников", - сказал он на брифинге, цитируя на брифинге новую стратегию США в области биопроизводства, утвержденную 23 марта 2023 года. Кириллов обратил внимание, что стратегия разработана американским военным ведомством. "Объем финансирования мероприятий в рамках утвержденных стратегических документов на предстоящие пять лет составляет порядка 90 миллиардов долларов. При этом США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире и оставляют за собой право проведения исследований "двойного назначения", в том числе за пределами национальной территории", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20230526/bioprogrammy-1874268808.html

https://ria.ru/20230526/biolaboratoriya-1874268154.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, игорь кириллов, войска рхбз, в мире