https://ria.ru/20230526/biooruzhie-1874266960.html
США изучали микробы, выделенные у военных ВСУ, заявили в Минобороны
США изучали микробы, выделенные у военных ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.05.2023
США изучали микробы, выделенные у военных ВСУ, заявили в Минобороны
Документы подтверждают участие института сухопутных войск США в изучении устойчивости к антибиотикам микробов, выделенных от военнослужащих ВСУ, сообщил... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:33
2023-05-26T10:33
2023-05-26T10:57
россия
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вооруженные силы украины
в мире
игорь кириллов
донбасс
войска рхбз
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Документы подтверждают участие института сухопутных войск США в изучении устойчивости к антибиотикам микробов, выделенных от военнослужащих ВСУ, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.По словам начальника войск РХБЗ, имеющиеся в распоряжении ведомства документы подтверждают участие института имени Рида в изучении антибиотикоустойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ во время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2020 гг. В четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, проведено полногеномное секвенирование 52 изолятов.
https://ria.ru/20230526/biougrozy-1874273161.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вооруженные силы украины, в мире, игорь кириллов, донбасс, войска рхбз
Россия, США, Вооруженные силы Украины, В мире, Игорь Кириллов, Донбасс, Войска РХБЗ
США изучали микробы, выделенные у военных ВСУ, заявили в Минобороны
США участвовали в изучении устойчивости к антибиотикам выделенных у военных ВСУ микробов