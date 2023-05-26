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США изучали микробы, выделенные у военных ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.05.2023
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10:33 26.05.2023 (обновлено: 10:57 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/biooruzhie-1874266960.html
США изучали микробы, выделенные у военных ВСУ, заявили в Минобороны
США изучали микробы, выделенные у военных ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.05.2023
США изучали микробы, выделенные у военных ВСУ, заявили в Минобороны
Документы подтверждают участие института сухопутных войск США в изучении устойчивости к антибиотикам микробов, выделенных от военнослужащих ВСУ, сообщил... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:33
2023-05-26T10:57
россия
сша
вооруженные силы украины
в мире
игорь кириллов
донбасс
войска рхбз
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Документы подтверждают участие института сухопутных войск США в изучении устойчивости к антибиотикам микробов, выделенных от военнослужащих ВСУ, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.По словам начальника войск РХБЗ, имеющиеся в распоряжении ведомства документы подтверждают участие института имени Рида в изучении антибиотикоустойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ во время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2020 гг. В четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, проведено полногеномное секвенирование 52 изолятов.
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сша
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россия, сша, вооруженные силы украины, в мире, игорь кириллов, донбасс, войска рхбз
Россия, США, Вооруженные силы Украины, В мире, Игорь Кириллов, Донбасс, Войска РХБЗ
США изучали микробы, выделенные у военных ВСУ, заявили в Минобороны

США участвовали в изучении устойчивости к антибиотикам выделенных у военных ВСУ микробов

© AP Photo / Murad SezerАмериканский биолог тестирует образцы ДНК на одном из военных объектов США под Багдадом
Американский биолог тестирует образцы ДНК на одном из военных объектов США под Багдадом - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Murad Sezer
Американский биолог тестирует образцы ДНК на одном из военных объектов США под Багдадом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Документы подтверждают участие института сухопутных войск США в изучении устойчивости к антибиотикам микробов, выделенных от военнослужащих ВСУ, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.
По словам начальника войск РХБЗ, имеющиеся в распоряжении ведомства документы подтверждают участие института имени Рида в изучении антибиотикоустойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ во время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2020 гг. В четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, проведено полногеномное секвенирование 52 изолятов.
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РоссияСШАВооруженные силы УкраиныВ миреИгорь КирилловДонбассВойска РХБЗ
 
 
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