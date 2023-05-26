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Минобороны: США не давали обязательств по безопасности биоисследований - РИА Новости, 26.05.2023
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10:47 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/bezopasnost-1874271348.html
Минобороны: США не давали обязательств по безопасности биоисследований
Минобороны: США не давали обязательств по безопасности биоисследований - РИА Новости, 26.05.2023
Минобороны: США не давали обязательств по безопасности биоисследований
США никогда четко не говорили о своих обязательствах в сфере безопасности своих биологических исследований, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:47
2023-05-26T10:47
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игорь кириллов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США никогда четко не говорили о своих обязательствах в сфере безопасности своих биологических исследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Необходимо отметить, что США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований, проводимых в подконтрольных им биолабораториях", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, это подтверждается результатами анализа документов Национального института здоровья США, которые касаются нарушения техники безопасности. "В ходе проведенного независимой компанией Intercept расследования было изучено более 5,5 тысяч страниц сообщений об инцидентах. В результате сделан вывод, что исследования, проводимые в университетах Вашингтона, Миннесоты, Иллинойса, привели к внутрилабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения опасных патогенов", - отметил Кириллов. Эта статистика не учитывает инциденты на военно-биологических объектах, ключевым из которых является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней в Форт-Детрике, добавил Кириллов. "При этом институт неоднократно становился предметом расследований со стороны федеральных органов США из-за ведения непрозрачной и небезопасной деятельности. Так, в 2009 году его работа была приостановлена из-за нарушения правил учета биоматериалов, создающего риски утраты, хищения и незаконного оборота патогенов", - сказал генерал. "Напомню, что именно в этом институте работал микробиолог Брюс Эванс – главный подозреваемый в совершении биотеррористических атак, связанных с рассылкой спор сибирской язвы в США в 2001 году", - добавил Кириллов. В 2019 году федеральные регулирующие органы запретили проведение работ с опасными патогенами в Форт-Детрике из-за низкой эффективности систем обеззараживания стоков и многочисленных нарушений техники безопасности, на устранение которых потребовался почти год, отметил генерал. "В соответствии с официальным заявлением МИД Китая, именно в указанный период в нескольких районах США были зарегистрированы локальные вспышки заболеваний пневмонией неизвестного происхождения", - напомнил он.
https://ria.ru/20230526/biotekhnologii-1874270327.html
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сша, вашингтон (штат), иллинойс, игорь кириллов, мид кнр, в мире
США, Вашингтон (штат), Иллинойс, Игорь Кириллов, МИД КНР, В мире
Минобороны: США не давали обязательств по безопасности биоисследований

Минобороны: США никогда не говорили об обязательствах по безопасности биоисследований

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США никогда четко не говорили о своих обязательствах в сфере безопасности своих биологических исследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Необходимо отметить, что США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований, проводимых в подконтрольных им биолабораториях", - сказал Кириллов на брифинге.
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По его словам, это подтверждается результатами анализа документов Национального института здоровья США, которые касаются нарушения техники безопасности.
«
"В ходе проведенного независимой компанией Intercept расследования было изучено более 5,5 тысяч страниц сообщений об инцидентах. В результате сделан вывод, что исследования, проводимые в университетах Вашингтона, Миннесоты, Иллинойса, привели к внутрилабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения опасных патогенов", - отметил Кириллов.
Эта статистика не учитывает инциденты на военно-биологических объектах, ключевым из которых является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней в Форт-Детрике, добавил Кириллов.
«
"При этом институт неоднократно становился предметом расследований со стороны федеральных органов США из-за ведения непрозрачной и небезопасной деятельности. Так, в 2009 году его работа была приостановлена из-за нарушения правил учета биоматериалов, создающего риски утраты, хищения и незаконного оборота патогенов", - сказал генерал.
"Напомню, что именно в этом институте работал микробиолог Брюс Эванс – главный подозреваемый в совершении биотеррористических атак, связанных с рассылкой спор сибирской язвы в США в 2001 году", - добавил Кириллов.
В 2019 году федеральные регулирующие органы запретили проведение работ с опасными патогенами в Форт-Детрике из-за низкой эффективности систем обеззараживания стоков и многочисленных нарушений техники безопасности, на устранение которых потребовался почти год, отметил генерал.
"В соответствии с официальным заявлением МИД Китая, именно в указанный период в нескольких районах США были зарегистрированы локальные вспышки заболеваний пневмонией неизвестного происхождения", - напомнил он.
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СШАВашингтон (штат)ИллинойсИгорь КирилловМИД КНРВ мире
 
 
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