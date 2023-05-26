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Совбезы России и Белоруссии обсуждают общую концепцию безопасности - РИА Новости, 26.05.2023
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06:14 26.05.2023 (обновлено: 06:39 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/bezopasnost-1874240964.html
Совбезы России и Белоруссии обсуждают общую концепцию безопасности
Совбезы России и Белоруссии обсуждают общую концепцию безопасности - РИА Новости, 26.05.2023
Совбезы России и Белоруссии обсуждают общую концепцию безопасности
Концепция безопасности Союзного Государства (Россия - Белоруссия) сейчас обсуждается на уровне Советов безопасности двух стран, сроков реализации пока нет,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T06:14
2023-05-26T06:39
сергей алейник
владимир путин
белоруссия
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Концепция безопасности Союзного Государства (Россия - Белоруссия) сейчас обсуждается на уровне Советов безопасности двух стран, сроков реализации пока нет, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Она (концепция) обсуждается на уровне Совбезов сейчас. (Сроков) пока нет", - сказал он. В апреле президент России Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.
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сергей алейник, владимир путин, белоруссия, россия
Сергей Алейник, Владимир Путин, Белоруссия, Россия
Совбезы России и Белоруссии обсуждают общую концепцию безопасности

МИД Белоруссии: концепция безопасности обсуждается с Россией на уровне Совбезов

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Концепция безопасности Союзного Государства (Россия - Белоруссия) сейчас обсуждается на уровне Советов безопасности двух стран, сроков реализации пока нет, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
"Она (концепция) обсуждается на уровне Совбезов сейчас. (Сроков) пока нет", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у России, заявили в МИД
Вчера, 13:30
В апреле президент России Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.
 
Сергей АлейникВладимир ПутинБелоруссияРоссия
 
 
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