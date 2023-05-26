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Кадыров рассказал о гумпомощи беженцам из Мьянмы, находящимся в Бангладеш
Кадыров рассказал о гумпомощи беженцам из Мьянмы, находящимся в Бангладеш - РИА Новости, 26.05.2023
Кадыров рассказал о гумпомощи беженцам из Мьянмы, находящимся в Бангладеш
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова на протяжении пяти лет оказывает гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы, находящимся в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:00
2023-05-26T20:00
2023-05-26T20:01
мьянма
бангладеш
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 26 мая – РИА Новости. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова на протяжении пяти лет оказывает гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы, находящимся в Бангладеш, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров."РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вот уже на протяжении пяти лет оказывает помощь беженцам, мусульманам-рохинджа из Мьянмы, находящимся в Бангладеш. Только за последние полгода Фонд провел масштабные работы по улучшению жизненных условий беженцев, обеспечивая их самым главным: водой, едой и жильем", - написал Кадыров в телеграм-канале.Он сообщил, что за шесть месяцев для беженцев построено 750 колодцев с ручными насосами, 244 места для совершения омовения, 200 домов-хижин из бамбука. Кроме того, построено восемь мечетей, а также четыре медресе, одно из которых полностью из железобетона, его площадь - около тысячи квадратных метров. Как рассказал Кадыров, это строение имеет два этажа и включает в себя учебные классы, места для совершения омовения и молитвы."Я безмерно благодарен дорогой маме Аймани Несиевне за постоянное внимание к нуждам беженцев. Горжусь тобой безмерно", - написал глава региона.
https://ria.ru/20220405/kadyrov-1781982915.html
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мьянма, бангладеш, рамзан кадыров, в мире
Мьянма, Бангладеш, Рамзан Кадыров, В мире
Кадыров рассказал о гумпомощи беженцам из Мьянмы, находящимся в Бангладеш
Кадыров сообщил о пятилетней гумпомощи беженцам из Мьянмы, находящимся в Бангладеш